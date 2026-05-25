Santriwati di Pekalongan Hamil Tanpa Hubungan Seksual, Komnas Perempuan Buka Suara

JawaPos.com - Kasus santriwati berinisial F, 22, di Kabupaten Pekalongan yang diklaim hamil dan melahirkan tanpa berhubungan seksual terus menyedot perhatian publik. Menanggapi fenomena tak biasa ini, Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) langsung angkat bicara dan menyoroti kondisi psikologis korban.

Komnas Perempuan mendesak pemerintah daerah setempat melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3A dan PPKB) Pekalongan untuk segera turun tangan memberikan perlindungan intensif bagi F.

Komisioner Komnas Perempuan Devi Rahayu menyampaikan rasa prihatin yang mendalam atas situasi pelik yang tengah dihadapi oleh F dan keluarganya. Menurutnya, prioritas utama saat ini adalah memberikan ruang aman bagi F yang kini rentan mengalami tekanan mental.

Devi menegaskan bahwa pendekatan yang dilakukan haruslah bersifat personal dan berfokus sepenuhnya pada pemulihan korban.

"Keadaan yang menimpa pada F dikuatirkan merupakan keadaan dimana telah mengalami ancaman maupun tekanan dari pihak tertentu," ujar Devi Rahayu kepada JawaPos.com, Senin (25/5).

Soroti Dampak Stigma Masyarakat dan Framing Media

Alur penanganan kasus ini dinilai perlu kehati-hatian tingkat tinggi. Komnas Perempuan mengkhawatirkan adanya dampak sosial yang masif, mengingat klaim kehamilan di luar nalar ini telah memicu kegemparan di tengah masyarakat Pekalongan.

Stigma negatif serta sorotan media yang berlebihan dikhawatirkan justru akan memperburuk kondisi psikis F dan keluarga besarnya.

"Sebaiknya sebelum peran perangkat desa, tokoh masyarakat dan aparat berwajib diperlukan proses pendampingan bagi F dan keluarga yang bertujuan untuk memberikan jaminan perlindungan dan pemulihan," tambah Devi.

