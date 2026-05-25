Kemenbud Dukung Penguatan Pengurus Marapu Sumba Timur demi Pelestarian Budaya Leluhur

Direktorat Bina Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan Masyarakat Adat, Kementerian Kebudayaan, mendukung pelaksanaan kegiatan Pengukuhan dan Penguatan Badan Pengurus Marapu Kabupaten Sumba Timur sebagai langkah memperkuat pelestarian budaya.
JawaPos.com - Direktorat Bina Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan Masyarakat Adat, Kementerian Kebudayaan, mendukung pelaksanaan kegiatan Pengukuhan dan Penguatan Badan Pengurus Marapu Kabupaten Sumba Timur sebagai langkah memperkuat pelestarian budaya, tradisi, serta nilai-nilai kepercayaan leluhur masyarakat Marapu.
Kegiatan tersebut menjadi momentum penting dalam mempererat kelembagaan adat masyarakat Marapu sekaligus memperkuat peran komunitas dalam menjaga warisan budaya yang diwariskan secara turun-temurun. Acara berlangsung khidmat dan dihadiri tokoh adat, pengurus Marapu, masyarakat adat, serta berbagai elemen masyarakat di Kabupaten Sumba Timur.
Direktur Bina Kepercayaan Terhadap Tuhan YME dan Masyarakat Adat, Sjamsul Hadi, menegaskan penguatan kelembagaan masyarakat adat memiliki peran penting dalam menjaga keberlangsungan budaya bangsa. Menurutnya, komunitas Marapu sebagai bagian dari kekayaan budaya Indonesia yang perlu terus dirawat dan diwariskan kepada generasi muda.
“Marapu bukan hanya identitas budaya masyarakat Sumba Timur, tetapi juga bagian dari keberagaman budaya dan spiritualitas Nusantara yang memiliki nilai luhur, kearifan lokal, serta semangat hidup harmonis dengan alam dan sesama,” kata Sjamsul Hadi dalam keterangan tertulis, Senin (25/5).
Ia berharap kegiatan tersebut dapat membangun soliditas Badan Pengurus Marapu Kabupaten Sumba Timur dalam menjalankan peran pelestarian adat, memperkuat nilai budaya, serta membangun ruang dialog dan kebersamaan di tengah masyarakat.
Menurutnya, penting bagi setiap warga Indonesia untuk terus mendukung upaya pelindungan, pengembangan, pemanfaatan, dan pembinaan komunitas penghayat kepercayaan serta masyarakat adat di berbagai wilayah Indonesia.
"Pengukuhan dan penguatan badan pengurus ini menjadi simbol semangat bersama dalam menjaga keberagaman budaya Indonesia sebagai kekuatan pemersatu bangsa," pungkasnya.
15 Kuliner Soto Ayam Paling Lezat di Surabaya dengan Kuah Kuning Pekat, Koya Memikat dan Topping Nikmat
10 Mie Ayam Paling Enak di Jogja yang Selalu Ramai Pembeli, Kuah Gurih dan Porsi Melimpah
10 Rekomendasi Mall Terlengkap di Surabaya, Surganya Liburan Anak Muda Buat Shopping
Diperiksa 2 Jam soal Penyalahgunaan AI, Freya JKT48 Serahkan Bukti Akun Baru ke Polisi
Santriwati di Pekalongan Diklaim Keluarga Hamil Tanpa Berhubungan, Masa Iya?
14 Rekomendasi Gado-Gado Paling Recomended di Surabaya, Cita Rasa Klasik Autentik dan Harga Ramah di Kantong
10 Tempat Makan Pempek Favorit di Bandung, Pilihan Menu Lengkap, Rasa Autentik, dan Perpaduan Cuko yang Kaya Rempah
Gelombang Dukungan untuk Nicko Widjaja Menguat Usai Tuntutan 11 Tahun
17 Kuliner Gado-Gado Paling Laris di Jakarta, Cocok untuk Makan Siang Bersama Teman dan Keluarga
20 Cafe Paling Instagramable di Surabaya, Tempat Ngopi yang Bukan Hanya Kuliner Enak tapi Juga Estetik