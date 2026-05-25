Kemenbud Dukung Penguatan Pengurus Marapu Sumba Timur demi Pelestarian Budaya Leluhur

JawaPos.com - Direktorat Bina Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan Masyarakat Adat, Kementerian Kebudayaan, mendukung pelaksanaan kegiatan Pengukuhan dan Penguatan Badan Pengurus Marapu Kabupaten Sumba Timur sebagai langkah memperkuat pelestarian budaya, tradisi, serta nilai-nilai kepercayaan leluhur masyarakat Marapu.

Kegiatan tersebut menjadi momentum penting dalam mempererat kelembagaan adat masyarakat Marapu sekaligus memperkuat peran komunitas dalam menjaga warisan budaya yang diwariskan secara turun-temurun. Acara berlangsung khidmat dan dihadiri tokoh adat, pengurus Marapu, masyarakat adat, serta berbagai elemen masyarakat di Kabupaten Sumba Timur.

Direktur Bina Kepercayaan Terhadap Tuhan YME dan Masyarakat Adat, Sjamsul Hadi, menegaskan penguatan kelembagaan masyarakat adat memiliki peran penting dalam menjaga keberlangsungan budaya bangsa. Menurutnya, komunitas Marapu sebagai bagian dari kekayaan budaya Indonesia yang perlu terus dirawat dan diwariskan kepada generasi muda.

“Marapu bukan hanya identitas budaya masyarakat Sumba Timur, tetapi juga bagian dari keberagaman budaya dan spiritualitas Nusantara yang memiliki nilai luhur, kearifan lokal, serta semangat hidup harmonis dengan alam dan sesama,” kata Sjamsul Hadi dalam keterangan tertulis, Senin (25/5).

Ia berharap kegiatan tersebut dapat membangun soliditas Badan Pengurus Marapu Kabupaten Sumba Timur dalam menjalankan peran pelestarian adat, memperkuat nilai budaya, serta membangun ruang dialog dan kebersamaan di tengah masyarakat.

Menurutnya, penting bagi setiap warga Indonesia untuk terus mendukung upaya pelindungan, pengembangan, pemanfaatan, dan pembinaan komunitas penghayat kepercayaan serta masyarakat adat di berbagai wilayah Indonesia.