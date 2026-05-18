Pewarta Foto Indonesia Pantau Intensif Keberadaan Wartawan Republika, Diculik Tentara Israel dalam Misi Kemanusiaan Palestina

JawaPos.com – Pewarta Foto Indonesia (PFI) Pusat terus memantau perkembangan terkait keberadaan pewarta foto Republika, Thoudy Badai, yang dilaporkan hilang kontak saat mengikuti pelayaran misi kemanusiaan Global Sumud Flotilla di perairan Siprus, Mediterania Timur, Senin (18/5).

PFI Pusat menyatakan pihaknya terus menjalin komunikasi intensif dengan berbagai pihak guna memastikan perkembangan informasi terbaru terkait keselamatan Thoudy Badai. Koordinasi juga dilakukan bersama Redaksi Republika dan pihak-pihak terkait agar setiap informasi yang diterima dapat tersampaikan secara akurat kepada publik.

Dalam keterangannya, PFI Pusat menegaskan hingga saat ini pemantauan dan komunikasi terus dilakukan secara berkelanjutan untuk memperoleh kejelasan mengenai kondisi serta keberadaan Thoudy.

Thoudy diketahui mengikuti pelayaran misi kemanusiaan untuk Palestina bersama sejumlah relawan. Namun, dalam perjalanan tersebut, ia dilaporkan hilang kontak saat berada di kawasan perairan Siprus di Mediterania Timur. Penculikan aktivis oleh tentara Israel di perairan internasional ini melibatkan ratusan relawan dari berbagai negara.

Ketua Umum PFI Pusat, Dwi Pambudo, menegaskan komitmennya untuk terus mengawal perkembangan situasi dan mendukung upaya-upaya yang diperlukan terkait keselamatan jurnalis tersebut.

“PFI Pusat berkomitmen penuh mengawal keselamatan Thoudy dan siap memberi dukungan dalam bentuk apa pun,” beber Dwi Pambudo.

Hingga berita ini ditulis, belum ada informasi lanjutan mengenai keberadaan Thoudy Badai. PFI menyatakan akan terus menyampaikan perkembangan terbaru setelah memperoleh informasi yang terverifikasi.

"PFI juga mengajak seluruh insan pers dan masyarakat untuk turut mendoakan keselamatan Thoudy Badai agar segera diperoleh kabar baik mengenai kondisinya," pungkas Dwi.

Wartawan Republika, Thoudy (kiri) dan Bambang. (Dok. Republika)

