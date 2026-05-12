Budi Gunadi Sadikin Dilaporkan soal Pemalsuan Gelar, Kemenkes: Menkes Tak Pernah Cantumkan Gelar

Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin dilaporkan atas pemalsuan gelar. (JawaPos.com)
JawaPos.com – Kementerian Kesehatan (Kemenkes) menyebut bahwa Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin tidak pernah mencantumkan gelar akademik dalam administrasi resmi kementerian. Penegasan itu disampaikan menyusul laporan dugaan pemalsuan gelar akademis yang dilayangkan pengacara Otto Cornelis (OC) Kaligis ke Polda Metro Jaya.
“Pak Menkes Budi, dalam administrasinya tidak pernah menyantumkan gelar ir/drs,” kata Kepala Biro Komunikasi dan Pelayanan Publik Kemenkes, Aji Muhawarman, Selasa (12/5/2026).
Aji juga melampirkan Surat Edaran Nomor HK.02.02/III/9961/2022 tentang Pencantuman Nama Menteri Kesehatan dalam Naskah Dinas dan Dokumen Resmi Kementerian Kesehatan.
Dalam surat edaran yang ditetapkan pada 21 Desember 2022 itu ditegaskan penulisan nama Menteri Kesehatan dilakukan tanpa mencantumkan gelar, yakni ditulis “BUDI G. SADIKIN”.
Aturan tersebut berlaku untuk seluruh naskah dinas dan dokumen resmi Kementerian Kesehatan, baik yang ditandatangani secara manual maupun elektronik.
