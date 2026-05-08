Logo JawaPos
HomeNasional
Author avatar - Image
Syahrul Yunizar
Sabtu, 9 Mei 2026 | 00.48 WIB

Bakal Pilih Calon Anggota Majelis Masyayikh 2026-2031, Ini Susunan Lengkap Anggota Tim AHWA Kemenag

Susunan Tim AHWA yang sudah ditetapkan oleh Ditjen Pendidikan Islam Kemenag. Mereka bakal menjalankan tugas memilih calon anggota Majelis Masyayikh masa khidmat 2026–2031. (Kemenag) - Image

Susunan Tim AHWA yang sudah ditetapkan oleh Ditjen Pendidikan Islam Kemenag. Mereka bakal menjalankan tugas memilih calon anggota Majelis Masyayikh masa khidmat 2026–2031. (Kemenag)

JawaPos.com-Direktorat Pesantren Ditjen Pendidikan Islam Kementerian Agama (Kemenag) telah membentuk Tim Ahlul Halli Wal Aqdi (AHWA).

Melalui Keputusan Menteri Agama (KMA) Nomor 609 Tahun 2026, Kemenag menetapkan 9 orang perwakilan pemerintah dan asosiasi pesantren untuk bertugas memilih calon anggota Majelis Masyayikh masa khidmat 2026–2031.

Adapun susunan anggota Tim AHWA yang sudah ditetapkan berdasar KMA tersebut terdiri atas:

Dr. H. Basnang Said, S.Ag., M.Ag. (Unsur Pemerintah);

Dr. Maskuri, M.Ed. (Unsur Asosiasi Pesantren);

Muhammad Nilzam Yahya, M.Ag. (Unsur Asosiasi Pesantren);

Drs. Agus Muhammad (Unsur Asosiasi Pesantren);

Dr. KH. Miftah Faqih, MA. (Unsur Asosiasi Pesantren);

Daden Abdullah Muhamad Syakir, S.IP., M.Ag. (Unsur Asosiasi Pesantren);

Editor: Latu Ratri Mubyarsah
Tags
Artikel Terkait
Gus Ipul Kutuk Keras Kasus Asusila di Ponpes Pati: Jangan Jadikan Agama Sebagai Kedok! - Image
Nasional

Gus Ipul Kutuk Keras Kasus Asusila di Ponpes Pati: Jangan Jadikan Agama Sebagai Kedok!

Jumat, 8 Mei 2026 | 23.09 WIB

Marak Kekerasan Seksual di Pesantren, Menag Susun Aturan Baru untuk Lakukan Pengawasan hingga Penindakan - Image
Nasional

Marak Kekerasan Seksual di Pesantren, Menag Susun Aturan Baru untuk Lakukan Pengawasan hingga Penindakan

Kamis, 7 Mei 2026 | 23.15 WIB

Marak Kekerasan Seksual di Ponpes, DPR Dorong Satgas Lintas Kemenag dan KPAI - Image
Nasional

Marak Kekerasan Seksual di Ponpes, DPR Dorong Satgas Lintas Kemenag dan KPAI

Rabu, 6 Mei 2026 | 16.07 WIB

Terpopuler

Pertandingan Perpisahan Bruno Moreira? Kapten Persebaya Surabaya Kirim Sinyal Emosional Jelang Lawan Persis Solo - Image
1

Pertandingan Perpisahan Bruno Moreira? Kapten Persebaya Surabaya Kirim Sinyal Emosional Jelang Lawan Persis Solo

2

11 Kuliner Gudeg Paling Recomended di Surabaya dengan Harga Murah Meriah Tapi Rasa Tidak Murahan

3

Mengenal CAT Seleksi Manajer Koperasi Merah Putih 2026: Aturan, Materi, dan Ambang Batas

4

10 Batagor Terenak di Bandung dengan Bumbu Kacang Istimewa, Kuliner Murah Meriah dengan Rasa Premium

5

Prediksi Skor Bayern Munchen vs PSG: Siapa yang akan Bertemu Arsenal di Final Liga Champions?

6

14 Spot Gudeg di Bandung dengan Cita Rasa Khas Yogyakarta yang Autentik dan Menggugah Selera

7

7 Hidden Gem Kuliner Sunda di Bogor yang Enak dan Wajib Dicoba, Suasana Asri dan Menunya Autentik

8

13 Gudeg Paling Enak di Solo dengan Harga Terjangkau, Rasa Premium, Cocok untuk Kulineran Bareng Keluarga!

9

12 Rekomendasi Kuliner Malam di Surabaya dengan View Terbaik untuk Nongkrong Santai dan Pemandangan yang Memukau

10

Prediksi Skor Bayern Munchen vs PSG: Sejarah Die Roten Selalu Lolos dari Semifinal Liga Champions, Masih Dominan Lawan Klub Ligue 1

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore