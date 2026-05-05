Total Hadiah Rp45 Juta! DKPP Gelar Lomba Video Kreatif dan Karya Tulis Jurnalistik, Simak Syaratnya

JawaPos.com - Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menggelar lomba video kreatif dan karya tulis jurnalistik dalam rangkaian Festival Etik 2026. Program ini menyoroti masih terbatasnya pemahaman publik terhadap kode etik penyelenggara pemilu, sekaligus mendorong keterlibatan masyarakat dalam pengawasannya.

Sekretaris DKPP, Syarmadani, menegaskan bahwa penegakan kode etik tidak bisa berjalan tanpa partisipasi publik. “Festival Etik 2026 adalah sebuah program yang bertujuan untuk mendekatkan Kode Etik Penyelenggara Pemilu secara khusus dan kerja-kerja DKPP secara umum kepada masyarakat,” ujarnya.

“Kami sadar bahwa penegakkan KEPP yang dilakukan DKPP tidak akan ada artinya tanpa partisipasi dan perhatian dari masyarakat. Oleh karena itu, lewat Festival Etik kami ingin penegakkan KEPP lebih membumi,” katanya lagi.

Mengusung tema Etika dan Keadilan Pemilu, lomba ini dibagi ke dalam empat subtema, mulai dari pentingnya pemilu jujur dan adil hingga peran DKPP sebagai benteng etika. Lomba video kreatif terbuka untuk umum, sementara lomba karya tulis ditujukan bagi jurnalis dengan format tulisan mendalam (indepth news).

DKPP menetapkan batas akhir pengumpulan karya pada 31 Mei 2026, dengan total hadiah mencapai Rp45 juta. Melalui kompetisi ini, DKPP berharap isu etika pemilu tidak hanya menjadi wacana di kalangan terbatas, tetapi juga dipahami lebih luas oleh masyarakat.

Syarat dan ketentuan lomba video kreatif: 1.⁠ ⁠Terbuka untuk umum.

2.⁠ ⁠Jumlah peserta maksimal 5 orang dalam setiap tim.

3.⁠ ⁠Peserta dapat memilih salah satu subtema yang telah ditentukan.

4.⁠ ⁠Peserta hanya dapat mengirimkan satu karya saja.

5.⁠ ⁠Video berdurasi: 3-5 menit.

6.⁠ ⁠Video yang diikutkan lomba adalah karya orisinal dan belum pernah diperlombakan.

7.⁠ ⁠Dipublikasikan di akun tiktok dan IG masing-masing peserta dengan mention ke akun @dkpp_ri dengan hashtag #dkppri dan #festivaletik2026.

8.⁠ ⁠Video harus dipublikasikan paling lambat 31 Mei 2026

9.⁠ ⁠Peserta mengirimkan link publikasi, ide cerita, dan file video ke tautan bit.ly/PendaftaranFestivalEtik2026.

10.⁠ ⁠Video yang diikutkan lomba tidak mengandung pelecehan/penghinaan terhadap unsur SARA dan juga tidak menghina/melecehkan individu maupun instansi/lembaga.

11.⁠ ⁠Keputusan Panitia tidak dapat diganggu gugat.

12.⁠ ⁠DKPP berhak mempublikasikan karya pemenang dengan mencantumkan sumber.

13.⁠ ⁠Dengan registrasi dan mengirimkan karya kepada panitia, peserta menyetujui semua syarat dan ketentuan lomba ini, baik yang telah ditentukan sekarang maupun di kemudian hari oleh penyelenggara.