Logo JawaPos
HomeNasional
Author avatar - Image
Ryandi Zahdomo
Selasa, 5 Mei 2026 | 23.21 WIB

Kemensos Ungkap Setiap Siswa Sekolah Rakyat Dapat 4 Jenis Sepatu, Ini Rincian Harganya

Mensos Gus Ipul dan Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa memasangkan sepatu kepada siswa Sekolah Rakyat. (Istimewa) - Image

Mensos Gus Ipul dan Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa memasangkan sepatu kepada siswa Sekolah Rakyat. (Istimewa)

JawaPos.com - Polemik anggaran pengadaan sepatu untuk program Sekolah Rakyat senilai Rp27 miliar akhirnya terungkap. Menteri Sosial RI, Saifullah Yusuf atau yang akrab disapa Gus Ipul, memberikan klarifikasi untuk meluruskan simpang siur informasi di media sosial.

Ternyata, anggaran tersebut dialokasikan untuk paket sepatu yang lengkap, bukan hanya satu pasang. Setiap siswa Sekolah Rakyat dipastikan menerima empat jenis sepatu yang berbeda untuk menunjang aktivitas belajar mereka di tahun 2025.

Gus Ipul menjelaskan bahwa setiap siswa mendapatkan paket sepatu yang terdiri dari sepatu harian, sepatu olahraga, hingga sepatu lapangan. Hal inilah yang menyebabkan angka anggaran terlihat besar jika hanya dilihat secara sekilas.

"Setiap siswa dapat sepatu olahraga, PDH, PDL, harian. Iya, empat pasang. Jangan salah ya, jadi semua untuk siswa. Ada yang untuk guru juga," ujar Gus Ipul di Kementerian Sosial, Selasa (5/5).

Berikut adalah rincian pagu anggaran per jenis sepatunya:

Baca Juga:Sakit Pinggang Tidak Kunjung Sembuh? Ketahui Perbedaan Kompres Hangat dan Dingin untuk Pemulihan Nyeri

Daftar Harga Satuan Pengadaan Sepatu
- Sepatu PDL Siswa
Anggaran: Rp 700.000
Realisasi: Rp 640.000

- Sepatu PDH SD
Anggaran: Rp 700.000
Realisasi: Rp 590.000

- Sepatu PDH Guru
Anggaran: Rp 700.000
Realisasi: Rp 625.000

- Sepatu PDH SMP dan SMA
Anggaran: Rp 700.000
Realisasi: Rp 610.000

- Sepatu Harian SMP dan SMA
Anggaran: Rp 500.000
Realisasi: Rp 300.000

- Sepatu Olahraga (Siswa & Guru)
Anggaran: Rp 500.000
Realisasi: Rp 447.000

Editor: Bintang Pradewo
Tags
Artikel Terkait
Gus Ipul Klarifikasi Tudingan Korupsi Sepatu Sekolah Rakyat Rp 700 Ribu: Itu Pemberian Khofifah! - Image
Nasional

Gus Ipul Klarifikasi Tudingan Korupsi Sepatu Sekolah Rakyat Rp 700 Ribu: Itu Pemberian Khofifah!

Selasa, 5 Mei 2026 | 22.40 WIB

Stradenine Bantah Terlibat Pengadaan Sepatu Rp 700 Ribu untuk Siswa Sekolah Rakyat - Image
Ekonomi

Stradenine Bantah Terlibat Pengadaan Sepatu Rp 700 Ribu untuk Siswa Sekolah Rakyat

Selasa, 5 Mei 2026 | 16.55 WIB

Pengadaan Sepatu Sekolah Rakyat Rp 27 Miliar jadi Sorotan, KPK Ingatkan Potensi Rawan Korupsi - Image
Nasional

Pengadaan Sepatu Sekolah Rakyat Rp 27 Miliar jadi Sorotan, KPK Ingatkan Potensi Rawan Korupsi

Selasa, 5 Mei 2026 | 05.45 WIB

Terpopuler

Jika Persija Jakarta Gagal Juara, The Jakmania Punya Kesempatan Melihat Bobotoh Menangis - Image
1

Jika Persija Jakarta Gagal Juara, The Jakmania Punya Kesempatan Melihat Bobotoh Menangis

2

14 Kuliner Malam Bandung yang Paling Enak dan Selalu Ramai hingga Larut Malam dengan Suasana Seru dan Rasa Lezat

3

Tak Peduli Larangan ke Jepara, The Jakmania Sebut Kebiasaan atau Takut Main di Jakarta saat Persija Jamu Persib

4

Bocoran Soal CAT Seleksi Manajer Koperasi Merah Putih 2026

5

18 Rekomendasi Kuliner di Tangerang untuk Keluarga, Tempat Makan Favorit dari Tradisional sampai Modern

6

Pesan Haru Milos Raickovic ke Bonek! Gelandang Persebaya Surabaya Sudah Berikan Segalanya Musim Ini

7

10 Rekomendasi Restoran Paling Populer di Surabaya dengan Menu Lengkap dan Harga Variatif

8

Mantan Kiper Persebaya Surabaya Buka Suara! Dimas Galih Ungkap Kondisi Ruang Ganti PSBS Biak

9

Link Pengumuman Hasil Seleksi Administrasi Manajer Koperasi Merah Putih yang Sudah Diumumkan

10

7 Rekomendasi Kuliner Lontong Balap Paling Enak di Surabaya, Wajib Dicoba Sekali Seumur Hidup!

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore