Kemensos Ungkap Setiap Siswa Sekolah Rakyat Dapat 4 Jenis Sepatu, Ini Rincian Harganya

JawaPos.com - Polemik anggaran pengadaan sepatu untuk program Sekolah Rakyat senilai Rp27 miliar akhirnya terungkap. Menteri Sosial RI, Saifullah Yusuf atau yang akrab disapa Gus Ipul, memberikan klarifikasi untuk meluruskan simpang siur informasi di media sosial.

Ternyata, anggaran tersebut dialokasikan untuk paket sepatu yang lengkap, bukan hanya satu pasang. Setiap siswa Sekolah Rakyat dipastikan menerima empat jenis sepatu yang berbeda untuk menunjang aktivitas belajar mereka di tahun 2025.

Rincian 4 Jenis Sepatu dan Pagu Anggarannya

Gus Ipul menjelaskan bahwa setiap siswa mendapatkan paket sepatu yang terdiri dari sepatu harian, sepatu olahraga, hingga sepatu lapangan. Hal inilah yang menyebabkan angka anggaran terlihat besar jika hanya dilihat secara sekilas.

"Setiap siswa dapat sepatu olahraga, PDH, PDL, harian. Iya, empat pasang. Jangan salah ya, jadi semua untuk siswa. Ada yang untuk guru juga," ujar Gus Ipul di Kementerian Sosial, Selasa (5/5).

Berikut adalah rincian pagu anggaran per jenis sepatunya:

Daftar Harga Satuan Pengadaan Sepatu

- Sepatu PDL Siswa

Anggaran: Rp 700.000

Realisasi: Rp 640.000

- Sepatu PDH SD

Anggaran: Rp 700.000

Realisasi: Rp 590.000

- Sepatu PDH Guru

Anggaran: Rp 700.000

Realisasi: Rp 625.000

- Sepatu PDH SMP dan SMA

Anggaran: Rp 700.000

Realisasi: Rp 610.000

- Sepatu Harian SMP dan SMA

Anggaran: Rp 500.000

Realisasi: Rp 300.000