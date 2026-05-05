Link Download Kartu Ujian Manajer Koperasi Merah Putih 2026, Ini Syarat, Cara Cetaknya dan Jadwal Seleksi!

JawaPos.com - Para pelamar Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) 2026 yang lolos seleksi administrasi kini harus bersiap. Tahapan krusial berikutnya, yaitu Seleksi Kompetensi, sudah di depan mata.

Sesuai jadwal terbaru, Seleksi Kompetensi akan digelar pada 3-12 Mei 2026. Salah satu syarat wajib yang tidak boleh ketinggalan adalah membawa kartu ujian fisik ke lokasi tes. Jika lupa, peserta otomatis dilarang mengikuti seleksi dan dianggap gugur.

Link dan Cara Cetak Kartu Ujian KDKMP 2026

Peserta wajib mengunduh dan mencetak kartu ujian melalui akun masing-masing di portal resmi Panselnas. Kartu ini memuat informasi vital seperti nomor peserta, jadwal sesi, hingga titik lokasi ujian.

Berikut langkah mudah mencetak kartu ujian Anda:

- Buka laman resmi https://phtc.panselnas.go.id/.

- Login menggunakan NIK dan password yang telah terdaftar.

- Masuk ke bagian "Resume Pendaftaran".

- Klik tombol "Cetak Kartu Peserta Ujian".