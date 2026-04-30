Update Kecelakaan Kereta di Bekasi Timur: KNKT Selidiki Masalah Persinyalan Lewat Simulasi

Konten: JawaPos.com-Pemerintah bergerak cepat mengusut tuntas penyebab kecelakaan tragis yang melibatkan KRL dan KA Argo Bromo Anggrek di Stasiun Bekasi Timur. Melalui simulasi sistem persinyalan, Komisi Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT) kini tengah mencari titik terang di balik insiden tersebut.

Simulasi tersebut menjadi langkah krusial untuk memastikan apakah ada kegagalan teknis pada sistem pengaturan lalu lintas kereta api saat peristiwa memilukan itu terjadi. Investigasi yang diinisiasi oleh KNKT berfokus pada simulasi teknis untuk memahami bagaimana sistem persinyalan merespons sesaat sebelum benturan terjadi.

Langkah itu diambil guna membedah potensi kelemahan sistem yang mungkin tidak terlihat dalam operasional harian. Kementerian Perhubungan memberikan dukungan penuh terhadap proses ini agar hasil yang didapatkan bersifat objektif dan berbasis data lapangan yang akurat.

Hal ini diharapkan mampu menjawab tanda tanya besar publik mengenai faktor teknis penyebab kecelakaan. Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi menegaskan bahwa data dari simulasi ini akan menjadi fondasi utama dalam perbaikan sistem ke depan. "Hasil simulasi menjadi bahan penting dalam mengidentifikasi faktor penyebab kecelakaan serta potensi kelemahan system," ujar Menhub Dudy di Stasiun Bekasi Timur, Rabu (29/4).

Update Korban dan Penanganan Pascainsiden

Tragedi ini bermula ketika sebuah taksi online mengalami kendala teknis di perlintasan sebidang Jalan Ampera, Bekasi Timur, yang menghambat laju KRL. Rangkaian KRL yang berhenti mendadak kemudian dihantam dari belakang oleh KA Argo Bromo Anggrek.