Forum PWNU Minta Muktamar ke-35 Digelar Paling Lambat Agustus 2026

JawaPos.com - Forum Ketua Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) se-Indonesia mendesak agar Muktamar ke-35 segera digelar, paling lambat awal Agustus 2026.

Desakan ini disampaikan dengan mendatangi langsung kantor PBNU di Jalan Kramat Raya, Jakarta Pusat, pada Selasa (28/4).

Ketua PWNU Jawa Tengah, Abdul Ghaffar Rozin atau Gus Rozin, menjelaskan bahwa kehadiran para ketua PWNU merupakan bagian dari konsolidasi pimpinan wilayah dalam merespons dinamika internal organisasi.

Ia juga menyampaikan keprihatinan atas belum adanya progres dari kesepakatan islah untuk memecahkan kebuntuan komunikasi di tingkat elite PBNU.

“Jika hingga Agustus 2026 Muktamar tidak terlaksana, PWNU bersama PCNU akan menyatakan mosi tidak percaya kepada PBNU,” ujar Gus Rozin kepada wartawan.

Ia mengungkapkan telah beberapa kali berdiskusi dengan Rais Aam PBNU, Miftachul Akhyar, dan Ketua Umum PBNU, KH Yahya Cholil Staquf. Menurutnya, keterlambatan pelaksanaan Muktamar berpotensi mengganggu konsolidasi organisasi serta menghambat peran strategis NU di tingkat kebangsaan dan keummatan.

Gus Rozin menyebut, ada tiga poin pernyataan sikap yang disampaikan Forum Ketua PWNU kepada PBNU. Pertama, meminta pelaksanaan Muktamar pada akhir Juli atau awal Agustus 2026 sesuai keputusan Rapat Pleno PBNU pada 29 Januari 2026.

Kedua, mendesak PBNU untuk konsisten menindaklanjuti keputusan Rapat Harian Syuriyah dan Tanfidziyah pada 18 Maret 2026, termasuk pembentukan panitia Munas/Konbes dan Muktamar serta percepatan penerbitan dan penyelesaian surat keputusan (SK).

Ketiga, meminta Steering Committee menetapkan peserta Muktamar, meliputi PWNU, PCNU, dan PCINU, paling lambat satu bulan sebelum pelaksanaan.