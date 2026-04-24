Bertemu Puluhan Purnawirawan TNI, Menhan Sjafrie Terima Masukan Soal Isu Izin Terbang Pesawat Militer Amerika,

JawaPos.com - Pertemuan antara Menteri Pertahanan (Menhan) Sjafrie Sjamsoeddin dengan puluhan purnawirawan TNI di Kantor Kementerian Pertahanan (Kemhan), Jakarta Pusat (Jakpus), berlangsung lebih kurang 2 jam. Dalam pertemuan yang berlangsung di Aula Bhineka Tunggal Ika tersebut, Sjafrie turut menjelaskan soal isu overflight clearance atau izin terbang pesawat militer Amerika Serikat (AS).

Kepala Biro Informasi Pertahanan (Infohan) Sekretariat Jenderal (Setjen) Kemhan Brigjen TNI Rico Ricardo Sirait menyampaikan bahwa dalam pertemuan itu, menhan menyampaikan informasi terkait dengan kunjungan kerja ke AS. Termasuk pertemuan antara menhan dengan Menteri Perang AS Pete Hegseth di Pentagon pada Senin pekan lalu (13/4).

”Hal tersebut di-update oleh Bapak Menhan Sjafrie terkait dengan kegiatan yang beliau lakukan, khususnya yang terakhir adalah bersama dengan Secretary of War Pete Hegseth beberapa waktu yang lalu. Itu disampaikan secara langsung kepada para purnawirawan,” imbuhnya.

Atas isu yang sempat menjadi perhatian publik tersebut, Rico menyatakan bahwa para purnawirawan TNI tentu memiliki pandangan sendiri. Semua itu disampaikan kepada menhan Sjafrie dalam pertemuan hari ini. Pandangan-pandangan tersebut, lanjut dia, bukan tidak mungkin akan ditindaklanjuti dengan pembahasan bersama kementerian dan instansi terkait lainnya.

”Ini merupakan salah satu forum bagian dari masukan-masukan yang diterima. Purnawirawan tentunya punya pertimbangan, punya analisa yang sangat baik, sehingga nanti mungkin akan juga dibahas dengan kementerian dan instansi terkait, dengan DPR, terkait dengan Letter of Intent tersebut,” terang dia.

Sebelumnya diberitakan bahwa Menhan Sjafrie menerima sejumlah purnawirawan TNI di kantornya. Beberapa nama besar seperti Wiranto, Gatot Nurmantyo, hingga Dudung Abdurachman hadir. Berdasar informasi yang diterima dari Kemhan, kedatangan para purnawirawan TNI itu atas undangan Sjafrie untuk bersilaturahmi.

”Kami semua di sini atas nama para pejabat utama Kementerian Pertahanan dan Mabes TNI, menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kesediaan waktu untuk hadir dalam acara silaturahmi purnawirawan TNI ini,” ucap Sjafrie.

Di hadapan para purnawirawan tersebut, menhan menyampaikan bahwa instansinya bersama TNI sudah bekerja lebih kurang 2 tahun. Kedua institusi negara tersebut bekerja sama membangun kekuatan TNI. Namun, dia mengakui kerja-kerja itu memang tidak seluruhnya disampaikan kepada publik.

”Perlu kami informasikan bahwa selama ini memang kami tidak banyak memberikan berbagai macam informasi-informasi kepada publik, dikarenakan bahwa pembangunan kekuatan pertahanan negara ini memang sedikit memerlukan atensi-atensi yang berkaitan dengan publikasi,” ucap Sjafri.