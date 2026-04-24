Di Hadapan Puluhan Purnawirawan, Menhan Sjafrie Sjamsoeddin Bicara 2 Prinsip Fundamental Pengabdian TNI 

JawaPos.com - Menteri Pertahanan (Menhan) Sjafrie Sjamsoeddin menerima puluhan purnawirawan TNI di kantornya pada Jumat (24/4). Dalam kesempatan itu, dia menyinggung beberapa hal. Termasuk 2 prinsip fundamental yang dilaksanakan oleh TNI dalam pengabdian kepada bangsa dan negara.

”Yang tidak terlupa adalah fundamental prinsip dari pengabdian kita pada negara yang secara historis ini merupakan satu turunan historis dari Angkatan 45, yang menjadi penjuru daripada pembangunan pertahanan negara dan khususnya pembangunan Tentara Nasional Indonesia,” ujarnya.

Sjafrie pun menjelaskan kembali 2 prinsip fundamental yang dia maksud. Pertama yang terkait dengan konstitusi. Dia menyampaikan bahwa amanat yang menjadi pijakan TNI tidak lepas dari amanat konstitusi. Persisnya yang berkaitan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945.

”Yang kedua adalah yang berkaitan dengan kepentingan nasional. Inilah yang menjadi prinsip tata kelola yang kami lanjutkan dari apa yang menjadi turunan yang pernah dilaksanakan oleh para sesepuh dan para senior purnawirawan TNI pada saat menjabat,” lanjut Sjafrie.

Selain itu, dia juga mengungkapkan soal strategi pertahanan negara. Menurut menhan, strategi pertahanan negara tidak lepas dari prinsip tata kelola negara yang berkaitan dengan konstitusi dan juga berkaitan dengan kepentingan nasional Indonesia.

Keterangan itu disampaikan oleh Sjafrie saat bersilaturahmi dengan para purnawirawan TNI. Di hadapan para purnawirawan tersebut, dia menyampaikan bahwa Kemhan dan TNI terus bekerja sama membangun kekuatan TNI. Namun, dia mengakui kerja-kerja itu memang tidak seluruhnya disampaikan kepada publik.

”Perlu kami informasikan bahwa selama ini memang kami tidak banyak memberikan berbagai macam informasi-informasi kepada publik, dikarenakan bahwa pembangunan kekuatan pertahanan negara ini memang sedikit memerlukan atensi-atensi yang berkaitan dengan publikasi,” ucap Sjafri.

Karena itu, Sjafrie mengundang para purnawirawan tersebut untuk menyampaikan informasi secara langsung. Selain dirinya sebagai menhan, dalam kesempatan tersebut Sjafrie turut menyampaikan bahwa panglima TNI dan seluruh unsur pimpinan TNI hadir.