Logo JawaPos
HomeNasional
Author avatar - Image
Muhammad Ridwan
Rabu, 22 April 2026 | 18.37 WIB

Bertemu Luhut, Prabowo Bahas Antisipasi Prekonomian Nasional Akibat Konflik Global

Presiden Prabowo Subianto melakukan pertemuan dengan Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan, di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (21/4).

JawaPos.com - Presiden Prabowo Subianto melakukan pertemuan dengan Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan, di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (21/4). Dalam pertemuan itu, keduanya membahas soal perkembangan ekonomi dalam negeri dan dinamika global.

"Presiden Prabowo Subianto menerima Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Bapak Luhut Binsar Pandjaitan di Istana Merdeka, 21 April 2026. Dalam pertemuan tersebut, dibahas perkembangan ekonomi dalam negeri dan dinamika global," sebagaimana unggahan sekretariat.kabinet, dikutip Rabu (22/4).

Prekonomian nasional dinilai masih sangat terjaga meski konflik global tengah memanas. Karena itu, pemerintah dipastikan menyiapkan langkah antisipasi dari suasana global yang penuh ketidakpastian.

"Aktivitas ekonomi nasional dinilai masih sangat terjaga, namun kewaspadaan tetap diperlukan. Pemerintah menyiapkan
langkah antisipatif untuk merespons dampak konflik global sekaligus menjaga momentum pertumbuhan," bebernya.

Dalam pertemuan itu, Luhut menyampaikan sejumlah skenario kebijakan untuk menjaga daya beli masyarakat serta memastikan APBN tetap terkendali, termasuk melalui penguatan digitalisasi pemerintahan (govtech).

Salah satunya soal digitalisasi bantuan sosial, saat ini tengah diuji coba di Banyuwangi dan akan diperluas ke 42 kabupaten/kota.

"Langkah ini diharapkan meningkatkan transparansi dan ketepatan sasaran penyaluran bansos," tulisnya.

Lebih lanjut, pemerintah juga melihat peluang untuk menarik arus modal, terutama dari Timur Tengah, melalui percepatan pembentukan Indonesia Financial Center guna memperkuat daya tarik investasi nasional.

Editor: Dony Lesmana Eko Putra
Tags
Artikel Terkait
Harga Minyak Terancam Tembus 200 Dolar AS di Tengah Perang Iran, Gedung Putih Siapkan Skenario Terburuk Global - Image
Internasional

Harga Minyak Terancam Tembus 200 Dolar AS di Tengah Perang Iran, Gedung Putih Siapkan Skenario Terburuk Global

Sabtu, 28 Maret 2026 | 15.28 WIB

Geopolitik Penuh Ketidakpastian, Indonesia Diminta Ambil Kebijakan Sesuai Kebutuhan Bukan Ikuti Tren - Image
Ekonomi

Geopolitik Penuh Ketidakpastian, Indonesia Diminta Ambil Kebijakan Sesuai Kebutuhan Bukan Ikuti Tren

Jumat, 6 Februari 2026 | 18.27 WIB

Jeff Bezos Koreksi Narasi Drop Out Silicon Valley dan Memosisikan Pengalaman Kerja sebagai Pilar Inovasi Ekonomi Global - Image
Bisnis

Jeff Bezos Koreksi Narasi Drop Out Silicon Valley dan Memosisikan Pengalaman Kerja sebagai Pilar Inovasi Ekonomi Global

Jumat, 16 Januari 2026 | 03.14 WIB

Terpopuler

Kabar Gembira! Gubernur Banten Resmi Hapus Pajak Kendaraan Bermotor, Ini Syaratnya! - Image
1

Kabar Gembira! Gubernur Banten Resmi Hapus Pajak Kendaraan Bermotor, Ini Syaratnya!

2

Dugaan Penipuan Lowongan Kerja Libatkan Eks Camat Pakal, DPRD Surabaya Desak Pengawasan ASN Diperketat

3

Deretan 11 Kuliner Pempek Terenak di Bandung yang Wajib Masuk Daftar Kunjungan

4

20 Tempat Makan Paling Recommended di Semarang, Banyak Pilihan Menu Kuliner yang Memanjakan Lidah

5

15 Kuliner Bakso di Solo yang Selalu Jadi Incaran, dari yang Paling Legend hingga yang Kekinian

6

Resmi! Daftar Line Up Skuad Clash of Legends 2026 Barcelona Legends vs DRX World Legends di GBK

7

Heboh Isu Perselingkuhan Istri Ahmad Sahroni dengan Seorang Duda Drummer Band Tahun 90-an, Netizen: Ketahuan Mulu Mesra-mesraan di Publik

8

21 Rekomendasi Tempat Makan Dekat Stasiun Bandung, Kuliner Terbaik yang Cocok Saat Lagi Transit

9

Harga LPG Non Subsidi Naik per 18 April 2026, Cek Daftar Harga Terbarunya!

10

9 Soto Legendaris di Bandung, Kuliner Murah Isian Melimpah tapi Rasa Juara

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore