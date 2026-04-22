Bertemu Luhut, Prabowo Bahas Antisipasi Prekonomian Nasional Akibat Konflik Global

JawaPos.com - Presiden Prabowo Subianto melakukan pertemuan dengan Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan, di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (21/4). Dalam pertemuan itu, keduanya membahas soal perkembangan ekonomi dalam negeri dan dinamika global.

"Presiden Prabowo Subianto menerima Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Bapak Luhut Binsar Pandjaitan di Istana Merdeka, 21 April 2026. Dalam pertemuan tersebut, dibahas perkembangan ekonomi dalam negeri dan dinamika global," sebagaimana unggahan sekretariat.kabinet, dikutip Rabu (22/4).

Prekonomian nasional dinilai masih sangat terjaga meski konflik global tengah memanas. Karena itu, pemerintah dipastikan menyiapkan langkah antisipasi dari suasana global yang penuh ketidakpastian.

"Aktivitas ekonomi nasional dinilai masih sangat terjaga, namun kewaspadaan tetap diperlukan. Pemerintah menyiapkan

langkah antisipatif untuk merespons dampak konflik global sekaligus menjaga momentum pertumbuhan," bebernya.

Dalam pertemuan itu, Luhut menyampaikan sejumlah skenario kebijakan untuk menjaga daya beli masyarakat serta memastikan APBN tetap terkendali, termasuk melalui penguatan digitalisasi pemerintahan (govtech).

Salah satunya soal digitalisasi bantuan sosial, saat ini tengah diuji coba di Banyuwangi dan akan diperluas ke 42 kabupaten/kota.

"Langkah ini diharapkan meningkatkan transparansi dan ketepatan sasaran penyaluran bansos," tulisnya.