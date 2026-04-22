Rakernis Korps Brimob 2026 Dibuka, Kapolri Soroti Soliditas dan Tantangan Keamanan

Kapolri Listyo Sigit Prabowo memimpin apel dan membuka Rapat Kerja Teknis Korps Brimob Polri Tahun 2026. (Mabes Polri)
JawaPos.com - Kapolri Listyo Sigit Prabowo memimpin apel pengarahan sekaligus membuka Rapat Kerja Teknis Korps Brimob Polri Tahun 2026. Kegiatan ini digelar di Lapangan Mako Korbrimob Polri Kelapadua, Cimanggis, Kota Depok, Selasa (21/4/2026).
Apel tersebut diikuti ribuan personel dari berbagai satuan Brimob. Kegiatan ini menjadi bagian dari agenda strategis untuk memperkuat kesiapan institusi menghadapi tantangan keamanan.
Kapolri didampingi para pejabat utama Mabes Polri dan Korbrimob dalam kegiatan tersebut. Rangkaian acara diawali dengan masuknya pasukan serta gelar kendaraan dan peralatan operasional.
Rakernis ini menjadi momentum penting bagi Korps Brimob Polri. Selain untuk meningkatkan profesionalisme, forum ini juga bertujuan menyamakan langkah dalam menghadapi dinamika tugas ke depan.
Dalam arahannya, Kapolri menekankan pentingnya kesiapsiagaan terhadap perubahan situasi global. Faktor geopolitik dan geoekonomi dinilai dapat berdampak langsung pada kondisi keamanan dalam negeri.
“Kita semua khususnya Brimob harus selalu siap dan terus mengikuti perkembangan situasi global, geopolitik, geoekonomi yang tentunya akan berdampak kepada eskalasi, baik yang terjadi di luar maupun dampaknya yang terjadi di dalam negeri,” tegas Kapolri.
Selain itu, Kapolri juga mengingatkan pentingnya peran Brimob dalam kegiatan kemanusiaan. Kehadiran pasukan di tengah masyarakat dinilai menjadi bagian penting dalam membangun kepercayaan publik.
“Terus menunjukkan bahwa Brimob adalah pasukan yang juga sangat dekat dengan masyarakat, sehingga masyarakat merasakan bahwa kehadiran rekan-rekan itu betul-betul bisa membantu,” ungkap Kapolri.
Ia juga menegaskan bahwa soliditas menjadi kunci dalam menghadapi berbagai tantangan. Dengan kekompakan, setiap tugas dinilai dapat dijalankan dengan baik.
“Saya yakin dan percaya bahwa dengan semangat, dengan soliditas dari seluruh keluarga besar Brimob, maka seberat apa pun tugas yang kita hadapi, rekan-rekan pasti akan mampu menghadapinya,” pungkas Kapolri.
