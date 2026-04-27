Gelar Acara “Kartini Inklusi”, Keluarga RA Kartini Gelar Ziarah Bersama Istri Wapres

MEMBAUR: Istri Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming, Selvi Ananda bersama Canggah R.A. Kartini Ketua Yayasan Kartini Heritage, Joddy Mulyasetya (beskap putih) dan Artis, Mega Influencer dan Konten Kreator, Dara Sarasvati di makam RA Kartini, kemarin. (YAYASAN KARTINI HERITAGE UNTUK RADAR KUDUS)
JawaPos.com - Peringatan Hari Kartini 2026 terasa istimewa bagi keluarga Pahlawan Nasional Raden Ajeng Kartini. Selain mengikuti upacara bersama kementerian di Museum RA Kartini, keluarga juga menggagas program bertajuk “Kartini Inklusi”.
Rangkaian kegiatan ditutup dengan ziarah ke makam RA Kartini di Desa Bulu, Kecamatan Bulu, Rembang, Senin (21/4) pukul 14.28 WIB. Ziarah tersebut turut dihadiri istri Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka, Selvi Ananda.
Hadir pula keluarga keturunan RA Kartini, Gunadi, serta canggah RA Kartini yang juga Ketua Yayasan Kartini Heritage, Joddy Mulyasetya.
Joddy menyampaikan bahwa Hari Kartini bukan sekadar momentum mengenang emansipasi perempuan, melainkan gagasan yang harus terus hidup di setiap zaman.
“Kami bangga sebagai keluarga RA Kartini. Harapannya, semangat Kartini tidak pernah padam dan tidak hanya menjadi simbol,” ujarnya.
Menurutnya, nilai-nilai Kartini seperti keberanian, kebijaksanaan, perjuangan, dan empati harus terus ditanamkan, terutama kepada generasi muda dari tingkat SD hingga SMA/SMK.
Pada tahun ini, keluarga mengangkat konsep Kartini Inklusi. Fokusnya adalah perempuan penyandang disabilitas yang jumlahnya mencapai puluhan juta di Indonesia.
“Perempuan istimewa menghadapi tantangan ganda—sebagai perempuan dan sebagai individu dengan kebutuhan khusus. Ini yang perlu mendapat perhatian,” jelas Joddy.
Ia menambahkan, banyak perempuan disabilitas memiliki potensi besar, namun jarang mendapatkan ruang tampil. Karena itu, tema yang diusung adalah:
“Perempuan Istimewa Mandiri Secara Ekonomi: Keterbatasan Bukan Penghalang untuk Cantik dan Berkarya.”
50 Unit Mobil Koperasi Desa Merah Putih Tiba di Wonogiri, Dandim 0728/Wonogiri: Saran Saya Tidak Usah Digunakan Dulu Mobilnya
7 Tahun Tak Terkalahkan! Bernardo Tavares Wajib Jaga Harga Diri Persebaya Surabaya di Derbi Jawa Timur Lawan Arema FC
Pesan Haru dari Ernando Ari! Dukungan Diam-Diam Bikin Milos Raickovic Bangkit di Persebaya Surabaya
14 Rekomendasi Kuliner Depok untuk Keluarga, Tempat Makan Nyaman dengan Menu Beragam
Wisata Kuliner Kabupaten Malang: 7 Makanan Khas yang Legendaris, Unik dan Autentik untuk Food Lovers
Jadwal Lengkap MotoGP Spanyol 2026! Misi Berat Veda Ega Pratama dan Mario Aji dari Barisan Belakang di Jerez
15 Rekomendasi Restoran Terbaik Dekat Tugu Muda Semarang: Surganya Kuliner yang Wajib Dicoba Pelancong dan Wisatawan!
17 kuliner Legendaris di Surabaya yang Wajib Dicicipi Sekali Seumur Hidup!
10 Kebab Paling Enak di Jakarta, Kuliner Timur Tengah yang Cita Rasanya Autentik
Kabar Gembira! Gubernur Banten Resmi Hapus Pajak Kendaraan Bermotor, Ini Syaratnya!