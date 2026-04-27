Gelar Acara “Kartini Inklusi”, Keluarga RA Kartini Gelar Ziarah Bersama Istri Wapres

JawaPos.com - Peringatan Hari Kartini 2026 terasa istimewa bagi keluarga Pahlawan Nasional Raden Ajeng Kartini. Selain mengikuti upacara bersama kementerian di Museum RA Kartini, keluarga juga menggagas program bertajuk “Kartini Inklusi”.

Rangkaian kegiatan ditutup dengan ziarah ke makam RA Kartini di Desa Bulu, Kecamatan Bulu, Rembang, Senin (21/4) pukul 14.28 WIB. Ziarah tersebut turut dihadiri istri Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka, Selvi Ananda.

Hadir pula keluarga keturunan RA Kartini, Gunadi, serta canggah RA Kartini yang juga Ketua Yayasan Kartini Heritage, Joddy Mulyasetya.

Joddy menyampaikan bahwa Hari Kartini bukan sekadar momentum mengenang emansipasi perempuan, melainkan gagasan yang harus terus hidup di setiap zaman.

“Kami bangga sebagai keluarga RA Kartini. Harapannya, semangat Kartini tidak pernah padam dan tidak hanya menjadi simbol,” ujarnya.

Menurutnya, nilai-nilai Kartini seperti keberanian, kebijaksanaan, perjuangan, dan empati harus terus ditanamkan, terutama kepada generasi muda dari tingkat SD hingga SMA/SMK.

Pada tahun ini, keluarga mengangkat konsep Kartini Inklusi. Fokusnya adalah perempuan penyandang disabilitas yang jumlahnya mencapai puluhan juta di Indonesia.

“Perempuan istimewa menghadapi tantangan ganda—sebagai perempuan dan sebagai individu dengan kebutuhan khusus. Ini yang perlu mendapat perhatian,” jelas Joddy.

Ia menambahkan, banyak perempuan disabilitas memiliki potensi besar, namun jarang mendapatkan ruang tampil. Karena itu, tema yang diusung adalah: