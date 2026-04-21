Syahrul Yunizar
21 April 2026, 21.05 WIB

Bantah Kabar Perseteruan Panglima Kopassus dengan Protokoler Istana, Kopassus: Hoax!

Letjen TNI Djon Afriandi. (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)

JawaPos.com - Belakangan ini ramai di media sosial kabar yang menyebut terjadi perseteruan antara Panglima Komando Pasukan Khusus (Kopassus) Letjen TNI Djon Afriandi dengan pihak protokoler Istana. Kabar itu dipastikan hoax atau tidak benar. 

Melalui akun media sosial resminya, Kopassus telah membuat 2 unggahan yang menyatakan bahwa kabar tersebut tidak benar. Kedua unggahan tersebut berisi tangkapan layar berisi konten akun medsos retailman69 yang menceritakan perseteruan itu.

”Waspada, sedang beredar kabar bohong yang menyeret nama petinggi TNI dan lingkungan Istana. Narasi ini mengklaim adanya keributan antara Pangkopassus dengan pihak protokoler. Ini hanyalah karangan yang tidak memiliki bukti valid,” bunyi unggahan akun medsos resmi Kopassus pada Selasa (21/4). 

Dalam unggahan yang sama, akun media sosial resmi Kopassus meminta publik dan masyarakat tidak langsung percaya terhadap kabar yang beredar luas tanpa sumber resmi dan terpercaya. Mereka menduga, informasi itu sengaja disebarkan untuk memicu kegaduhan dan memecah soliditas antar instansi.

Saat dikonfirmasi oleh awak media, Kepala Penerangan (Kapen) Kopassus Letkol Infanteri Yanuar menyatakan bahwa informasi yang beredar luas di media sosial adalah hoax atau fake news. Kabar yang disebarkan oleh akun retailman69 sama sekali tidak benar.

Editor: Sabik Aji Taufan
