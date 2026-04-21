Pendekatan ke Sekolah, BPJS Kesehatan Dorong Literasi JKN di Kalangan Pelajar

BPJS Kesehatan mulai mengarahkan edukasi Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) ke lingkungan sekolah melalui program “BPJS Menyapa”/(Istimewa).

JawaPos.com — BPJS Kesehatan mulai mengarahkan edukasi Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) ke lingkungan sekolah melalui program “BPJS Menyapa”. Langkah ini tak hanya menjadi upaya menyerap aspirasi peserta, tetapi juga strategi memperluas pemahaman generasi muda terhadap sistem jaminan kesehatan sejak dini.

Adapun program ini dilaksanakan di SMAN 8 Jakarta sebagai bagian dari Quick Wins 100 hari Direksi BPJS Kesehatan Tahun 2026 melalui inisiatif Respons Cepat Solutif.

Direktur Jaminan Pelayanan Kesehatan BPJS Kesehatan, Abdi Kurniawan Purba, mengatakan program tersebut dirancang untuk memperkuat kehadiran BPJS Kesehatan di tengah peserta melalui interaksi langsung di lapangan.

“Melalui BPJS Menyapa, kami ingin memastikan setiap masukan dan pengaduan peserta tidak berhenti di pencatatan, tetapi langsung ditindaklanjuti secara cepat dan solutif. Kami hadir untuk mendengar sekaligus menyelesaikan,” ujar Abdi.

Ia menjelaskan, kegiatan BPJS Menyapa dilakukan melalui kunjungan langsung kepada peserta dan pemangku kepentingan untuk memperoleh umpan balik atas layanan JKN, menyerap aspirasi secara terstruktur, serta memberikan edukasi terkait program.

“Pendekatan ini memungkinkan kami menangkap kondisi riil di lapangan, sehingga setiap respons yang diberikan lebih tepat sasaran dan berdampak langsung bagi peserta,” tambahnya.

Abdi menyebut, pemilihan lingkungan sekolah, seperti SMAN 8 Jakarta, menjadi bagian dari strategi BPJS Kesehatan untuk menjangkau generasi muda sejak dini. Selain sebagai peserta potensial, pelajar dinilai memiliki peran sebagai agen perubahan yang dapat mendorong pemahaman keluarga dan lingkungan sekitarnya terhadap pentingnya Program JKN.

Untuk meningkatkan literasi, BPJS Kesehatan melibatkan Duta Muda BPJS Kesehatan sebagai ujung tombak penyebaran informasi JKN di lingkungan sekolah. Kehadiran mereka diharapkan dapat membantu siswa memahami JKN dengan cara yang lebih dekat dan mudah dipahami.

“Kami ingin menanamkan pemahaman sejak dini bahwa Program JKN adalah tanggung jawab bersama. Generasi muda memiliki peran penting untuk ikut menjaga keberlangsungan program ini, dimulai dari lingkungan terdekat mereka,” kata Abdi.

Wakil Kepala SMA Negeri 8 Jakarta Bidang Sarana dan Prasarana, Gatot Handoko menyambut baik pelaksanaan BPJS Menyapa sebagai upaya memberikan pemahaman kepada siswa mengenai pentingnya Program JKN sejak dini. Ia menilai kegiatan ini tidak hanya menambah wawasan siswa di luar kurikulum, tetapi juga membentuk kepedulian sosial dan tanggung jawab generasi muda terhadap program kesehatan nasional.

Bukan hanya itu, kegiatan ini diharapkan dapat menjadi bekal bagi siswa untuk berkontribusi dalam mewujudkan generasi unggul menuju Indonesia Emas.

"Kami memiliki sebutan kepada para murid sebagai generasi emas. Harapannya dengan adanya sebutan ini bisa menjadi doa para siswa kami menjadi generasi emas sehingga bisa membantu mewujudkan Indonesia Emas di tahun 2045," tegas Handoko.