Di Paskah PWGSU, Hashim Djojohadikusumo Bicara Transisi Energi hingga Target Emisi Nol pada 2060

Utusan Khusus Presiden RI Bidang Iklim dan Energi, Hashim S. Djojohadikusumo. (Istimewa)
JawaPos.com – Persaudaraan Warga Gereja Sumatera Utara (PWGSU) menggelar Ibadah Paskah khidmat di Aula Manggala Wanabakti, Kementerian Kehutanan RI, Jakarta. Usai ibadah, jemaat dibekali tentang ilmu menghadapi tantangan global di bidang energi, hukum, ekonomi, dan etika.
Utusan Khusus Presiden Bidang Iklim dan Energi, Hashim Djojohadikusumo mengatakan, transisi energi harus dilakukan. Indonesia diyakini memiliki modal yang bagus dalam menciptakan energi terbarukan.
“Indonesia siap memimpin dengan menekan emisi menuju nol pada 2060. Ini bukan hanya soal lingkungan, tetapi juga penciptaan lapangan kerja dan penguatan swasembada energi sebagai penggerak ekonomi hingga 8 persen per tahun,” kata Hashim, Senin (20/8).
Ia mengungkap rencana pembangunan 70.000 kilometer jaringan transmisi pintar untuk memastikan distribusi energi bersih merata hingga pelosok.
“Komitmen global harus diikuti aksi nyata melalui pendanaan hijau yang tepat sasaran. Ini momentum untuk menjaga bumi demi generasi mendatang,” tambahnya.
Di lokasi yang sama, Menkumham periode 2019–2024, Yasonna Laoly menyampaikan pentingnya menguasa teknologi di era sekarang. Sebab, dunia tengah memasuki fase disrupsi digital.
“Karakter unggul ditentukan oleh kecerdasan, energi kerja, dan terutama integritas. Tanpa integritas, potensi besar justru bisa merusak masyarakat,” ujarnya.
Staf Khusus Menko Perekonomian, Raden Pardede, menekankan perlunya transformasi ketahanan pangan melalui teknologi digital. Ia mengajak gereja dan pemuda berperan aktif mendorong modernisasi pertanian.
“Indonesia Emas 2045 sulit tercapai jika petani tetap tradisional. Teknologi harus meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan mereka,” jelasnya.
Resmi! Daftar Line Up Skuad Clash of Legends 2026 Barcelona Legends vs DRX World Legends di GBK
Resmi! Link Live Streaming Clash of Legends 2026 Barcelona Legends vs DRX World Legends di Gelora Bung Karno
Jadwal Clash of Legends Barcelona Legends vs DRX World Legends: Siaran Langsung, Live Streaming dan Daftar Skuad Kedua Tim!
Disiarkan di Televisi? Informasi Lengkap Clash of Legends Jakarta 2026! Patrick Kluivert Siap Comeback di GBK
Jadwal Clash of Legends Jakarta 2026! Duel Epik Barcelona Legends vs DRX World Legends di Gelora Bung Karno
Kick-off Sempat Dimajukan! Ini Jadwal Resmi Persib Bandung vs Arema FC di GBLA
Harga LPG Non Subsidi Naik per 18 April 2026, Cek Daftar Harga Terbarunya!
Kecewa Berat! Francisco Rivera Ungkap Kondisi Ruang Ganti Persebaya Surabaya Usai Kalah dari Madura United
15 Tempat Kuliner di Jogja untuk Sarapan Pagi Paling Murah Meriah tapi Rasa Tetap Istimewa
Heboh Isu Perselingkuhan Istri Ahmad Sahroni dengan Seorang Duda Drummer Band Tahun 90-an, Netizen: Ketahuan Mulu Mesra-mesraan di Publik