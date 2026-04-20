Di Paskah PWGSU, Hashim Djojohadikusumo Bicara Transisi Energi hingga Target Emisi Nol pada 2060

JawaPos.com – Persaudaraan Warga Gereja Sumatera Utara (PWGSU) menggelar Ibadah Paskah khidmat di Aula Manggala Wanabakti, Kementerian Kehutanan RI, Jakarta. Usai ibadah, jemaat dibekali tentang ilmu menghadapi tantangan global di bidang energi, hukum, ekonomi, dan etika.

Utusan Khusus Presiden Bidang Iklim dan Energi, Hashim Djojohadikusumo mengatakan, transisi energi harus dilakukan. Indonesia diyakini memiliki modal yang bagus dalam menciptakan energi terbarukan.

“Indonesia siap memimpin dengan menekan emisi menuju nol pada 2060. Ini bukan hanya soal lingkungan, tetapi juga penciptaan lapangan kerja dan penguatan swasembada energi sebagai penggerak ekonomi hingga 8 persen per tahun,” kata Hashim, Senin (20/8).

Ia mengungkap rencana pembangunan 70.000 kilometer jaringan transmisi pintar untuk memastikan distribusi energi bersih merata hingga pelosok.

“Komitmen global harus diikuti aksi nyata melalui pendanaan hijau yang tepat sasaran. Ini momentum untuk menjaga bumi demi generasi mendatang,” tambahnya.

Di lokasi yang sama, Menkumham periode 2019–2024, Yasonna Laoly menyampaikan pentingnya menguasa teknologi di era sekarang. Sebab, dunia tengah memasuki fase disrupsi digital.

“Karakter unggul ditentukan oleh kecerdasan, energi kerja, dan terutama integritas. Tanpa integritas, potensi besar justru bisa merusak masyarakat,” ujarnya.

Staf Khusus Menko Perekonomian, Raden Pardede, menekankan perlunya transformasi ketahanan pangan melalui teknologi digital. Ia mengajak gereja dan pemuda berperan aktif mendorong modernisasi pertanian.