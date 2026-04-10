Tradisi Taklimat Prabowo Dinilai Efektif Memperkuat Tata Kelola Pemerintahan

JawaPos.com - Tradisi taklimat yang diperkenalkan dalam kepemimpinan Presiden RI Prabowo Subianto dinilai baik. Taklimat yang secara rutin disampaikan Prabowo kepada jajaran kabinet Merah Putih menjadi cerminan konkret dari ikhtiar konsolidasi nasional seorang kepala negara dan kepala pemerintahan untuk semakin kuat dalam mendorong percepatan pembangunan dan transformasi Indonesia.

Pernyataan itu disampaikan peneliti Indikator Politik Indonesia Bawono Kumoro. Menurut dia, taklimat tidak sekadar menjadi ajang pemberian arahan dari seorang presiden kepada menteri dan pejabat pemerintahan lain.

"Taklimat juga berfungsi sebagai instrumen strategis memperkuat koordinasi sekaligus memastikan seluruh elemen di pemerintahan bergerak dalam satu garis kebijakan terintegrasi," kata Bawono, Jumat (10/4).

Dalam kamus besar bahasa Indonesia, kata taklimat berarti 'pertemuan atau rapat yang diadakan untuk menyampaikan informasi tentang isu atau situasi mutakhir'.

Taklimat presiden, lanjut Bawono, memiliki makna lebih luas, yakni sebagai fondasi bagi penguatan tata kelola pemerintahan yang efektif dan responsif terhadap dinamika global.

Menurutnya, tradisi taklimat di era pemerintahan Prabowo juga menegaskan betapa penting sinergi dalam tubuh pemerintahan.

"Melalui tradisi pemberian taklimat ini, tampak jelas Presiden Prabowo ingin memastikan seluruh jajaran kabinet dan pemerintahan memiliki pemahaman sama sekaligus juga koordinasi kuat dalam menjalankan kebijakan," katanya.

Bawono mengatakan kesamaan pemahaman merupakan kunci agar setiap program dapat diimplementasikan secara efektif, sehingga memberikan hasil optimal berdampak positif bagi publik luas.

"Sedangkan koordinasi solid jajaran pemerintahan akan mempercepat realisasi berbagai agenda strategis nasional," ujarnya.

Pada Rabu (8/4) Prabowo mengumpulkan jajaran menteri Kabinet Merah Putih dan pejabat dari tingkat deputi, eselon I kementerian, hingga direktur utama BUMN di Istana Kepresidenan Jakarta untuk mendengarkan taklimat.

Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom RI) Angga Raka Prabowo mengatakan taklimat Presiden berisi hal-hal strategis tentang kebijakan pemerintah, kebijakan negara, hingga update situasi.