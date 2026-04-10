Dimas Choirul
11 April 2026, 03.57 WIB

Tradisi Taklimat Prabowo Dinilai Efektif Memperkuat Tata Kelola Pemerintahan

Presiden Prabowo Subianto. (Istimewa).

JawaPos.com - Tradisi taklimat yang diperkenalkan dalam kepemimpinan Presiden RI Prabowo Subianto dinilai baik. Taklimat yang secara rutin disampaikan Prabowo kepada jajaran kabinet Merah Putih menjadi cerminan konkret dari ikhtiar konsolidasi nasional seorang kepala negara dan kepala pemerintahan untuk semakin kuat dalam mendorong percepatan pembangunan dan transformasi Indonesia.

 
Pernyataan itu disampaikan peneliti Indikator Politik Indonesia Bawono Kumoro. Menurut dia, taklimat tidak sekadar menjadi ajang pemberian arahan dari seorang presiden kepada menteri dan pejabat pemerintahan lain.
 
"Taklimat juga berfungsi sebagai instrumen strategis memperkuat koordinasi sekaligus memastikan seluruh elemen di pemerintahan bergerak dalam satu garis kebijakan terintegrasi," kata Bawono, Jumat (10/4).
 
Dalam kamus besar bahasa Indonesia, kata taklimat berarti 'pertemuan atau rapat yang diadakan untuk menyampaikan informasi tentang isu atau situasi mutakhir'.
 
Taklimat presiden, lanjut Bawono, memiliki makna lebih luas, yakni sebagai fondasi bagi penguatan tata kelola pemerintahan yang efektif dan responsif terhadap dinamika global.
 
 
Menurutnya, tradisi taklimat di era pemerintahan Prabowo juga menegaskan betapa penting sinergi dalam tubuh pemerintahan. 
 
"Melalui tradisi pemberian taklimat ini, tampak jelas Presiden Prabowo ingin memastikan seluruh jajaran kabinet dan pemerintahan memiliki pemahaman sama sekaligus juga koordinasi kuat dalam menjalankan kebijakan," katanya.
 
Bawono mengatakan  kesamaan pemahaman merupakan kunci agar setiap program dapat diimplementasikan secara efektif, sehingga memberikan hasil optimal berdampak positif bagi publik luas. 
 
"Sedangkan koordinasi solid jajaran pemerintahan akan mempercepat realisasi berbagai agenda strategis nasional," ujarnya.
 
Pada Rabu (8/4) Prabowo mengumpulkan jajaran menteri Kabinet Merah Putih dan pejabat dari tingkat deputi, eselon I kementerian, hingga direktur utama BUMN di Istana Kepresidenan Jakarta untuk mendengarkan taklimat.
 
Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom RI) Angga Raka Prabowo mengatakan taklimat Presiden berisi hal-hal strategis tentang kebijakan pemerintah, kebijakan negara, hingga update situasi.

Editor: Mohamad Nur Asikin
Artikel Terkait
Prabowo Ungkap Ada Pengusaha Tambang Ilegal Beroperasi 8 Tahun, Perintahkan Tindak Tegas!   - Image
Nasional

Prabowo Ungkap Ada Pengusaha Tambang Ilegal Beroperasi 8 Tahun, Perintahkan Tindak Tegas!  

11 April 2026, 03.09 WIB

Kejagung Serahkan Uang Rp 11,4 Triliun ke Negara, Disaksikan Presiden Prabowo - Image
Kasuistika

Kejagung Serahkan Uang Rp 11,4 Triliun ke Negara, Disaksikan Presiden Prabowo

11 April 2026, 00.10 WIB

Prabowo Bakal Groundbreaking 21 Proyek Hilirisasi & 29 Titik PSEL April Ini - Image
Ekonomi

Prabowo Bakal Groundbreaking 21 Proyek Hilirisasi & 29 Titik PSEL April Ini

10 April 2026, 17.25 WIB

Terpopuler

11 Tempat Kuliner Gudeg di Surabaya Paling Enak Soal Rasa Bikin Nostalgia dengan Jogja - Image
1

11 Tempat Kuliner Gudeg di Surabaya Paling Enak Soal Rasa Bikin Nostalgia dengan Jogja

2

Penjelasan PLN Jakarta Mati Lampu Serentak Hari Ini, MRT hingga Lampu Merah Padam Total

3

Imran Nahumarury Angkat Bicara Usai Semen Padang Kalah dari Persib Bandung

4

BMKG Prediksi El Nino 2026 di Jatim Lemah, Tak Sekering 2023

5

Pengganti Bruno Moreira Sudah Ditemukan? Winger Rp 1,74 Miliar Ini Bikin Persebaya Surabaya Punya Senjata Baru

6

Rekomendasi 11 Kuliner Serba Kikil di Surabaya yang Empuk, Gurih dan Bumbu Khas yang Nendang

7

Jelajah 13 Kuliner Kebab di Surabaya yang Murah Meriah Isian Melimpah dan Rasa Juara

8

Masih Kekurangan Pegawai Terutama Guru, Pemkab Gresik Pastikan Tak Ada Pemecatan PPPK, Belanja Pegawai Hanya 29 Persen

9

Usai Kalahkan Australia, Ini Calon Lawan Timnas Futsal Indonesia di Semifinal AFF 2026

10

Update 4 Rumor Transfer Bintang Timnas Indonesia Musim Depan! Libatkan Persib Bandung, Persebaya Surabaya dan PSV Eindhoven

