Sudah Renovasi 2.000 Rumah Dinas Prajurit, KSAD Tambah 200 Rumah Dinas Baru 

KSAD Jenderal TNI Maruli Simanjuntak saat memimpin sertijab beberapa pejabat TNI AD di Jakarta. (TNI AD)
JawaPos.com - Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Maruli Simanjuntak mengungkap data terkini hasil renovasi rumah dinas prajurit. Menurut dia, selama 2 tahun belakangan sudah ada 2.000 rumah dinas prajurit yang tuntas diperbaiki. Selain itu, Angkatan Darat tengah mengupayakan pembangunan 200 rumah dinas baru.
Data tersebut dibeber oleh Maruli saat memimpin serah terima jabatan (sertijab) beberapa pejabat TNI AD di Mabes TNI AD (Mabesad), Jakarta Pusat (Jakpus), pada Rabu (8/4). Dia menyampaikan bahwa renovasi dan pembangunan rumah dinas merupakan bagian dari ikhtiar untuk meningkatkan kesejahteraan seluruh prajurit Angkatan Darat.
”Dalam dua tahun terakhir, TNI AD telah merenovasi 2.000 rumah dinas prajurit di berbagai satuan di seluruh Indonesia dan akan kembali membangun 200 unit rumah dinas baru,” ungkap Maruli dikutip dari keterangan resmi TNI AD pada Kamis (8/4).
Baca Juga:Kutuk Serangan Pasca Gencatan Senjata, Mesir Sebut Serangan Israel di Lebanon upaya Kacaukan Kawasan
Tidak hanya itu, Maruli menyampaikan bahwa saat ini Badan Pengelola Tabungan Wajib Perumahan (BP TWP) TNI AD terus mendorong agar setiap prajurit bisa memiliki rumah pribadi yang layak sebagai. Langkah itu juga di ambil sebagian bagian dari ikhtiar meningkatkan kesejahteraan para prajurit.
Berkaitan dengan sertijab dalam mutasi dan rotasi tugas, Maruli menegaskan bahwa rotasi jabatan merupakan bagian dari dinamika organisasi. Tujuannya untuk meningkatkan efektivitas kinerja, penyegaran kepemimpinan, dan optimalisasi pelaksanaan tugas TNI AD. Termasuk dalam mendukung dan mengoptimalkan berbagai program pemerintah.
”Penguasaan kita terhadap permasalahan akan menjadikan jalan untuk mencari jalan keluar (solusi). Jadi selama kita menjabat itu, jangan merasa tidak bisa. Paling tidak kita membuat perencanaan dan upaya untuk mempresentasikan (pemecahan masalah),” pesan KSAD.
Beberapa jabatan yang diserahterimakan dalam kesempatan itu terdiri atas jabatan Pangdam XXIV/Mandala Trikora dari Letjen TNI Lucky Avianto kepada Mayjen TNI Frits Wilem Rizard Pelamonia, Pangdam XV/Pattimura dari Mayjen TNI Putranto Gatot Sri Handoyo kepada Mayjen TNI Doddy Triwinarto, serta Pangdam XVII/Cenderawasih dari Mayjen TNI Amrin Ibrahim kepada Mayjen TNI Febriel Buyung Sikumbang.
Selain itu, jabatan kepala Puskesad diserahterimakan dari Mayjen TNI Bima Wisnu Nugraha kepada Mayjen TNI Gunawan Rusuldi. Kepada pejabat lama, Maruli menyampaikan apresiasi atas dedikasi dan pengabdian yang telah diberikan. Sementara kepada pejabat baru, dia berpesan agar segera menyesuaikan diri, memahami karakteristik wilayah tugas, dan memperkuat sinergi dengan seluruh komponen bangsa.
11 Tempat Kuliner Gudeg di Surabaya Paling Enak Soal Rasa Bikin Nostalgia dengan Jogja
Penjelasan PLN Jakarta Mati Lampu Serentak Hari Ini, MRT hingga Lampu Merah Padam Total
Imran Nahumarury Angkat Bicara Usai Semen Padang Kalah dari Persib Bandung
BMKG Prediksi El Nino 2026 di Jatim Lemah, Tak Sekering 2023
Pengganti Bruno Moreira Sudah Ditemukan? Winger Rp 1,74 Miliar Ini Bikin Persebaya Surabaya Punya Senjata Baru
Rekomendasi 11 Kuliner Serba Kikil di Surabaya yang Empuk, Gurih dan Bumbu Khas yang Nendang
Jelajah 13 Kuliner Kebab di Surabaya yang Murah Meriah Isian Melimpah dan Rasa Juara
Masih Kekurangan Pegawai Terutama Guru, Pemkab Gresik Pastikan Tak Ada Pemecatan PPPK, Belanja Pegawai Hanya 29 Persen
Usai Kalahkan Australia, Ini Calon Lawan Timnas Futsal Indonesia di Semifinal AFF 2026
Update 4 Rumor Transfer Bintang Timnas Indonesia Musim Depan! Libatkan Persib Bandung, Persebaya Surabaya dan PSV Eindhoven