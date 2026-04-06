Antara
06 April 2026, 14.35 WIB

BMKG Prakirakan Hujan Bervariasi di Mayoritas Wilayah Indonesia

Ilustrasi hujan di Kabupaten Bandung. (Ilham Nugraha/Antara)

JawaPos.com–Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) memprakirakan sebagian besar wilayah Indonesia mengalami hujan dengan intensitas bervariasi. Mulai dari hujan ringan hingga hujan disertai petir pada Senin (6/4).

Prakirawan BMKG Sastia Frista dalam tayangan prakiraan cuaca yang disampaikan melalui kanal YouTube BMKG menyampaikan, hujan ringan diprakirakan terjadi di sejumlah kota di Pulau Sumatra. Yakni Banda Aceh, Pekanbaru, Tanjung Pinang, Padang, Jambi, Palembang, dan Bandar Lampung.

”Di Pulau Jawa, kondisi serupa berpotensi terjadi di Serang, Jakarta, Semarang, Surabaya, serta Bandung,” papar Sastia Frista dilansir dari Antara.

Hujan ringan juga diprakirakan terjadi di Pontianak, Palangkaraya, Samarinda, Gorontalo, Makassar, Kendari, Ambon, Sorong, Manokwari, Nabire, Jayapura, dan Jayawijaya.

Hujan dengan intensitas sedang diprakirakan mengguyur sejumlah daerah. Yakni Medan, Sumatera Utara; Jogjakarta; serta Tanjung Selor, Kalimantan Utara. Hujan sedang juga berpotensi terjadi di Palu, Sulawesi Tengah; Mamuju, Sulawesi Barat; dan Merauke, Papua Selatan.

BMKG juga memperingatkan adanya potensi hujan disertai petir di beberapa wilayah, seperti Bengkulu; Pangkal Pinang, Kepulauan Bangka Belitung; Banjarmasin, Kalimantan Selatan; Denpasar, Bali; serta Mataram, Nusa Tenggara Barat.

Kondisi cerah berawan hingga berawan tebal diprakirakan terjadi di Manado, Sulawesi Utara; Kupang, Nusa Tenggara Timur; dan Ternate, Maluku Utara.

BMKG mengimbau masyarakat untuk tetap waspada terhadap potensi cuaca ekstrem. Masyarakat juga diminta rutin memperbarui informasi cuaca terkini yang dipublikasikan melalui laman resmi BMKG di www.bmkg.go.id dan media sosial @info.bmkg.

”Informasi cuaca terkini dapat diakses melalui laman web BMKG yaitu www.bmkg.go.id atau media sosial @info.bmkg,” kata Sastia.

Editor: Latu Ratri Mubyarsah
