Pelaku Perjalanan Dalam dan Luar Negeri Tak Diwajibkan Lagi Terapkan Protokol Kesehatan

Juru Bicara Penanganan Covid-19 Wiku Adisasmito menyampaikan, kondisi Covid-19 di Indonesia dan dunia sudah mengarah lebih baik. Badan Kesehatan Dunia juga telah mencabut Public Health Emergency of International Concern (PHEIC). Sehingga kondisi sekarang menjadi momentum yang tepat untuk melakukan penyesuaian kebijakan protokol kesehatan untuk pelaku perjalanan dalam dan luar negeri, kegiatan skala besar, maupun kebijakan di fasilitas publik dalam upaya memaksimalkan peningkatan ekonomi di Indonesia.

Dia menambahkan, SE terbaru tersebut sekaligus mencabut SE No. 24/2022 tentang pelaku perjalanan dalam negeri, SE No. 25/2022 tentang Pelaku Perjalanan Luar Negeri , SE No.20/2022 tentang Kegiatan Skala Besar, dan SE No. 19/2021 tentang Satgas di Fasilitas Publik.