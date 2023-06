Tampilkan Sederet Hits, The Chicago Experience Sebut Bakal Kunjungi Bali

JawaPos.com - Kelompok musik yang memainkan lagu-lagu dari band legendaris Chicago yaitu The Chicago Experience, tampil tanpa cela kala menghibur para penikmat musik jazz lewat parade hits pada ajang The Jakarta International BNI Java Jazz Festival ke-18 di JIExpo, Kemayoran, Jakarta, Jumat.

The Chicago Experience yang dinahkodai oleh mantan personel band Chicago itu sendiri yaitu Danny Seraphine (drums) dan Jeff Coffey (vokal-bass-gitar), naik ke atas panggung BNI Hall pukul 20:30 WIB.

"Halo, selamat malam. Senang sekali bisa hadir di sini malam ini," sapa Danny dari balik set drum yang disambut antusiasme para penonton.

Melihat banyaknya pengunjung dalam sesi panggung The Chicago Experience, Danny lantas berusaha menyapa audiens dengan menggunakan bahasa Indonesia.

"A...ku mencintai... mu? Aduh, bagaimana cara mengucapkan kalimat ini?" ujarnya sambil melihat catatan yang dibalas gelak tawa dan tepukan tangan penonton.

Pada penampilan kali ini, The Chicago Experience memanjakan telinga para pendengar lewat deret hits di antaranya "If You Leave Me Now", "You’re the Inspiration", "Make Me Smile", "Just You and Me", "Does Anybody Really Know What Time It Is?", "(I’ve Been) Searchin’ So Long", "Hard Habit to Break", "25 or 6 to 4" dan "Feelin Stronger Every Day".

Vokalis utama Jeff Coffey juga tampil maksimal dengan karakter suara tinggi yang amat khas, sambil sesekali memainkan gitar akustik, bass Fender, atau tamborin pada setiap pergantian lagu.

"Kalian merasa senang? Kami juga. Oh ya, rencananya besok kami akan ke Bali. Bagaimana, bagus, kan?" kata Danny yang mendapatkan respons positif dari penonton.

Danny yang selalu berdiri menyapa penonton dari balik set drum di setiap jeda lagu, juga menyampaikan apresiasi kepada penggagas gelaran Java Jazz Festival yaitu Peter Gontha yang telah memberikan kesempatan menyenangkan bagi band untuk menyapa penggemar di Indonesia.

"Terima kasih kepada Peter Gontha. Terima kasih juga kepada teman-teman yang ada di band ini," jelas Danny sembari memperkenalkan para personel The Chicago Experience sebelum melantunkan lagu "Hard Habit to Break" yang mengundang karaoke massal penonton.

The Chicago Experience adalah band yang mengusung lagu-lagu band asal Illinois, Chicago yang terbentuk pada 1967. Chicago sendiri mendeskripsikan band mereka sebagai kelompok musik rock n roll dengan balutan horns yang mengombinasikan elemen musik klasik, jazz, R&B, dan pop.

Chicago menjadi amat tenar pada era 1985 saat memiliki vokalis utama bernama Peter Paul Cetera.