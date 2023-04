Libur lebaran, Jumlah Penerbangan di Soetta di Atas 1.000 dalam Tiga Hari

JawaPos.com - Pada libur lebaran, jumlah penerbangan pesawat di Bandara Soekarno-Hatta (Soetta) di atas 1.000 penerbangan per hari, dalam tiga hari berturut-turut pada H-3 hingga H-1 Lebaran 2023.



Direktur Utama AP II Muhammad Awaluddin, mengatakan lalu lintas penerbangan pada H-3 hingga H-1 itu sangat mendekati 2019 saat kondisi normal belum ada pandemi Covid-19.





"Sebelum pandemi, Bandara Soekarno-Hatta rata-rata melayani 1.200 penerbangan setiap harinya. Kini, Bandara Soekarno-Hatta mencetak hattrick traffic setelah data 3 hari terakhir menunjukkan bahwa penerbangan berkisar 1.000 -1.100 penerbangan per hari atau sudah sangat mendekati kondisi normal," kata Awaluddin dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, dikutip dari Antara Minggu (23/4).

Baca Juga: Cuaca Buruk, Pendaratan 4 Penerbangan ke Bandara Soetta Dialihkan



Pada H-3 atau Rabu (19/4), pergerakan pesawat take off dan landing tercatat 1.155 penerbangan, kemudian pada H-2 atau Kamis (20/4) tercatat 1.154 penerbangan dan pada H-1 atau Jumat (21/4) sebanyak 1.039 penerbangan.



Adapun di tengah pandemi pada 2022 dan awal 2023, jumlah penerbangan pada hari-hari biasa berkisar 800-900 penerbangan per hari.



Lebih lanjut, Awaluddin mengatakan Bandara Soekarno-Hatta didukung Airport Command Center Multikendali dalam mengelola operasional bandara guna mengakomodir tingginya penerbangan tersebut.



Airport Command Center Multikendali mengintegrasikan infrastruktur teknologi, yakni Airport Operation Control Center (AOCC), Airport Infrastructure Control Center (AICC), Land Transport Operation Center (LTOC), dan Airport Security Operation Center (ASOC).



Berdasarkan data posko monitoring per 22 April 2023 pukul 07.00 WIB, pada periode angkutan Lebaran 2023, sepanjang H-10 hingga H-2, Bandara Soekarno-Hatta sudah melayani 10.014 penerbangan atau meningkat 5 persen dibandingkan dengan periode yang sama pada angkutan Lebaran 2022, yakni 9.506 penerbangan.



Sedangkan untuk pergerakan penumpang pada H-10 hingga H-1 mengalami kenaikan sekitar 19 persen menjadi 1,39 juta penumpang dari sebelumnya 1,17 juta penumpang.



Sementara itu, Executive General Manager Bandara Soekarno-Hatta Dwi Ananda Wicaksana mengatakan tingkat keterisian penumpang (load factor) di maskapai meningkat cukup signifikan pada angkutan Lebaran 2023.

Baca Juga: Nicke Widyawati Pastikan Pertamina Siap Amankan Pasokan BBM saat Arus Balik Lebaran 2023



"Peningkatan penerbangan sebesar 5 persen, sementara peningkatan penumpang mencapai 19 persen. Ini menandakan load factor maskapai di setiap penerbangan meningkat dan operasional pesawat semakin optimal khususnya dalam mengangkut penumpang," ujar Dwi.



Ia menyatakan pada peak season angkutan Lebaran 2023, Bandara Soekarno-Hatta juga menggelar berbagai event dan kegiatan di terminal 1, terminal 2, dan terminal 3 sebagai upaya memberikan pelayanan lebih kepada para pemudik.



"Sepanjang periode angkutan Lebaran, Bandara Soekarno-Hatta menggelar bazar dan menampilkan berbagai kesenian seperti musik gambus, rampak bedug, tari sufi, dan banyak lagi lainnya. Kami berharap dengan berbagai event dan kegiatan ini para pemudik dapat terhibur di tengah peak season angkutan Lebaran 2023," kata Dwi.