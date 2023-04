Profil Yana Mulyana yang Terkena OTT KPK, Baru 1 Tahun jadi Wali Kota Bandung

JawaPos.com - Wali Kota Bandung, Yana Mulyana terkena Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Jumat (14/4). Ia ditangkap karena diduga menerima suap program Bandung Smart City, yakni terkait penggadaan CCTV dan penyediaan jaringan internet.

Seperti diberitakan Jabar Ekspres (Jawa Pos Group), selain Wali Kota Bandung, KPK menangkap delapan orang tersangka lainnya yang diduga sama menerima suap. Salah satunya merupakan penjabat dari Dinas Perhubungan Kota Bandung.

Saat ini, KPK sudah mengamankan sejumlah nominal uang yang menjadi barang bukti, dan Walikota Bandung dan tersangka lainnya masih menjalani pemeriksaan di Gedung Merah Putih KPK.

Baca Juga: Pakai Helikopter, Kapolri Pantau Arus Mudik di Jalan Tol dan Jalan Arteri

Profil Yana Mulyana

Yana Mulyana merupakan Wali Kota Bandung yang lahir pada 17 Februari 1965. Ia merupakan seorang politikus dan pengusaha. Lahir dari keluarga militer, ayahnya bernama Soepardjo merupakan seorang mantan Letnan Jenderal TNI.

Yana Mulyana pernah mengenyam Pendidikan di SMP 15 Bandung, lalu melanjutkan ke SMA 5 Bandung. Ia meraih gelar sarjana dari Universitas Islam Nusantara Bandung.

Ia aktif di beberapa organisasi seperti Ikatan Insinyur Indonesia (IATI), Institute of Structural Engineers (IstructE) dan International Association for Structural Engineers of Bridges (IABSE).

Ia juga pernah menjabat sebagai Bendahara KNPI Jabar, Wakil Ketua HIPMI Jabar dan Sekretaris Dewan Pembina Kadin Jabar.

Baca Juga: Dalam 1 Tahun, Harta Kekayaan Wali Kota Bandung Yana Mulyana Naik Rp 1,4 Miliar

Selain itu, Yana adalah Ketua Taekwondo Jawa Barat, Ketua PSSI Kota Bandung, Ketua IKA SMAN 5 Bandung, Ketua Komite Sekolah SMAN 5 Bandung, Putera Purnawirawan dan Forum Komunikasi Masyarakat Indonesia. Serta menjabat sebagai ketua Angkatan Bersenjata TNI-Polri (FKPPI).

Sebelum menjadi Wali Kota Bandung, Yana merupakan Wakil Wali Kota Bandung mendampingin Oded M Danial. Namun, pada tahun 2021 Oded meninggal dunia, sehingga Yana Mulyana harus menggatikan posisinya dan naik jabatan menjadi Walikota Bandung dan sudah dilantik pada 18 April 2022 oleh Gubernur Jawa Barat.

Selain menjadi Wali Kota Bandung, ia merupakan seorang pengusaha yang memiliki bisnis properti dan merupakan pendiri radio Rase FM.

Kiprah Yana mendirikan radio pada tahun 1987 saat ia melanjutkan proses perizinan radio Rase yang sebelumnya tertunda, dan saat ini menjabat sebagai Walikota Bandung