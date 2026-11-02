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Penulis: Bintang Pradewo
Senin, 2 November 2026 | 13.35 WIB

Jenaka Mahila Angkat Kisah Cinta Pertama Lewat Single 'Memendam Suka'

Jenaka Mahila - Memendam Suka (Official Music Video). (Tangkapan layar Youtube MyMusic Records) - Image

Jenaka Mahila - Memendam Suka (Official Music Video). (Tangkapan layar Youtube MyMusic Records)

 
JawaPos.com - Penyanyi muda Jenaka Mahila mengeksplorasi tema percintaan untuk pertama kalinya melalui single terbaru berjudul "Memendam Suka". Dirilis pada Jumat (23/10/2026) di bawah naungan MyMusic Records, lagu ciptaan Ana Achjuman ini mengangkat kisah cinta monyet yang identik dengan perasaan malu-malu, gengsi, dan kebahagiaan sederhana saat menyukai seseorang secara diam-diam. 
 
Lagu ini menggambarkan pengalaman jatuh hati yang kerap hadir dalam keseharian remaja. Mulai dari mencari alasan untuk mendekati seseorang, seperti meminjam buku, hingga menebak-nebak apakah perasaan yang dimiliki berbalas. 
 
Lagu "Memendam Suka" menjadi langkah baru dalam perjalanan bermusik Jenaka. Setelah sebelumnya merilis "Teman Sejati?" yang mengangkat tema persahabatan, kali ini ia mencoba mengeksplorasi cerita romantis melalui lagu. 
 
Selain menghadirkan cerita melalui musik, Jenaka turut terlibat dalam pengembangan konsep video musik "Memendam Suka". Visualnya mengikuti keseharian seseorang yang tengah berbunga-bunga karena memikirkan orang yang disukai. 
 
Cerita dimulai dari kebiasaan menuliskan perasaan di buku harian, bersantai di kolam renang, hingga bersepeda ke taman. Alur tersebut kemudian mencapai momen canggung ketika Jenaka secara tidak sengaja bertemu dengan sosok yang selama ini ia tulis dalam buku hariannya. 
 
Single "Memendam Suka" kini tersedia di berbagai platform musik digital. Video musik resminya juga dapat disaksikan melalui kanal YouTube MyMusic Records.
Editor: Bintang Pradewo
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