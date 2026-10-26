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Meuthia Nabila
Senin, 26 Oktober 2026 | 16.17 WIB

Lagu Debut A2O LITE 'NEON' Raih Perfect All-Kill dalam Waktu 2 Minggu

A2O LITE raih perfect all-kill

JawaPos.com - Kurang dari dua minggu setelah debut, A2O LITE telah sepenuhnya mendominasi tangga lagu musik Korea Selatan lewat lagu hit mereka, 'NEON'.

 
Pada tanggal 26 Oktober pukul 08.30 KST (Korea Standard Time), iChart dari Instiz secara resmi mengumumkan bahwa singel debut A2O LITE yang berjudul 'NEON' telah meraih perfect all-kill
 
A2O LITE 'NEON' menjadikan lagu keempat yang berhasil mencapai prestasi tersebut pada tahun 2026.
 
Sebuah lagu meraih predikat certified all-kill di Korea Selatan ketika menempati posisi pertama, di tangga lagu harian dan Top 100 Melon, tangga lagu harian dan real time Genie dan Bugs, tangga lagu Top Songs YouTube Music, tangga lagu harian VIBE, serta tangga lagu realtime FLO dan iChart. 
 
Sementara itu, perfect all-kill berarti lagu tersebut juga berhasil menduduki posisi puncak di tangga lagu mingguan iChart.
 
Selain 'NEON', lagu lain yang meraih perfect all-kill tahun ini adalah 'BANG BANG' dari IVE, 'Paradise of Rumors' dari AKMU, serta 'I’m gonna TOESA' dari Soyeon (i-dle).
 
A2O LITE baru saja melakukan debut resmi pada tanggal 13 Oktober, merupakan girl group beranggotakan sembilan orang di bawah naungan A2O Entertainment. 
 
A2O Entertainment sebuah agensi baru yang belum lama ini didirikan oleh pendiri SM Entertainment, Lee Soo Man.
 
Dikutip dari Soompi, lagu debut 'NEON' sendiri dirilis pada tanggal 13 Oktober pukul 18.00 KST.
 
A2O LITE merupakan girl group dengan beranggotakan sembilan orang yaitu Young, Oa, Ayune, Aijing, Himeki, Rada, Xili, Vora, dan Merci.

Editor: Hanny Suwindari
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