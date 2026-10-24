Joy Red Velvet Comeback Akting Lewat Drama Romantis One-of-a-Kind Romance

joy (x @soompi)

JawaPos.com - Joy Red Velvet kembali menyapa penonton sebagai aktris melalui drama romantis terbaru berjudul One-of-a-Kind Romance.

Serial yang diadaptasi dari webtoon populer dengan judul yang sama ini mempertemukannya dengan aktor Kim Hyun Jin.

Drama tersebut dijadwalkan tayang perdana pada 9 November 2026 dan menandai kembalinya Joy ke dunia akting setelah sekitar empat tahun.

Menurut laporan allkpo, Joy akan memerankan Gong Yu Il, seorang pencari kerja yang pernah menarik perhatian berkat novel berjudul Byeoli and Bandal. Namun, ia tiba-tiba memutuskan berhenti menulis dan mengalihkan fokus untuk mempersiapkan diri memasuki dunia kerja.

Kehidupan Yu Il kemudian berubah ketika ia terlibat dalam kehidupan seorang bintang populer yang memiliki hubungan khusus dengan karya tulisnya.

Kim Hyun Jin berperan sebagai Tak Mu Yi, aktor papan atas yang menyimpan luka emosional akibat pengalaman dikuntit.

Di balik popularitas dan citra glamornya, Mu Yi menghadapi pergulatan pribadi yang membuatnya sulit menjalani kehidupan dengan tenang.

Ia merupakan penggemar berat novel yang pernah ditulis Yu Il. Ketika mengetahui rahasia di balik karya tersebut, Mu Yi mengambil langkah berani untuk mendekati Yu Il.

Pertemuan keduanya menjadi awal kisah romansa yang tidak biasa. Yu Il yang awalnya hanya ingin menjalani kehidupan sederhana justru terlibat semakin jauh dengan Mu Yi hingga akhirnya menjadi manajer sang aktor.

Hubungan mereka berkembang melalui pertemuan tak terduga, rahasia masa lalu, serta kesempatan untuk saling memahami.

Perpaduan dunia seorang pencari kerja biasa dan kehidupan gemerlap seorang selebritas menjadi daya tarik utama cerita ini.

Selain Joy dan Kim Hyun Jin, drama ini turut dibintangi Shin Hyun Soo sebagai Kang Hee Soo, seorang koki selebritas yang menyimpan sisi misterius di balik sikap ramahnya.

Kang Na Eon berperan sebagai Joo Da Hong, aktris yang secara terbuka menunjukkan ketertarikannya kepada Mu Yi.