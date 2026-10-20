Sinopsis Film Grown Ups 2 (2013): Satu Hari Terakhir Rutinitas Sehari-Hari Sebelum Liburan

JawaPos.com - Pulang kampung untuk liburan dan menetap benar-benar dua hal yang berbeda. Karena proses untuk beradaptasi tidak hanya berlaku pada kita, tapi juga pada keluarga yang kita bawa bersama.

Namun, di tempat asal kita, ada teman-teman, kerabat dan keluarga yang menantikan kepulangan kita. Dan sangat menghargai keberadaan kita bersama mereka.

Setelah tiga tahun berlalu, Lenny Feder (Adam Sandler), seorang agen bakat Hollywood, pindah ke Connecticut dan menetap bersama keluarganya. Di kota tersebut, semua teman-temannya masih ada dan berkeluarga disana.

Lenny sangat puas dengan keadaan keluarganya, namun istrinya, Roxanne (Salma Hayek), menginginkan anak lagi, mengingat ketiga anaknya sudah ada yang keluar dari sarang. Tapi Lenny merasa cukup dengan tiga anak.

Eric Lamonsoff (Kevin James), sekarang memiliki bengkel, mengalami permasalahan yang berbeda. Ia dan istrinya Sally (Maria Bello), memiliki gaya asuh anak yang berbeda. Sally ingin mendukung semua keputusan anak-anaknya sepenuh hati, sedangkan Eric ingin anak-anaknya memilih sesuatu yang lebih praktis.

Kurt McKenzie (Chris Rock) memiliki isu kecil dalam hubungannya dengan istrinya, Deanne (Maya Rudolph). Kurt ingin merayakan hari jadi pernikahan mereka ke 20 bersama-sama, namun Deanne ternyata lupa dengan hari tersebut. Untuk meluapkan amarahnya, Kurt merencanakan pesta besar, tapi di rumahnya Lenny.

Sedangkan Marcus Higgins (David Spade) masih tidak memiliki istri dan bekerja semaunya saja. Tapi hal tersebut tiba-tiba berubah setelah ia mendapatkan surat dari mantannya yang mengatakan bahwa ia memiliki seorang anak berumur 17 tahun bernama Branden (Alexander Ludwig).

Pada hari terakhir tahun ajaran sekolah, Lenny dibangunkan dengan kemunculan seekor rusa tepat di sebelah ranjangnya. Roxanne terkejut lalu menjerit, akibatnya rusa tersebut mengencingi kasur dan wajah Lenny.

Seisi rumah terbangun akibat keributan Lenny dan Rozanne, lalu rusa tersebut mulai mengacaukan rumah. Untungnya rusa tersebut terpancing oleh boneka monyet milik putri Lenny, tapi juga menghancurkan boneka tersebut.