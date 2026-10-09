“Can’t We?” Wheesung Kembali Bergema, Park Kyung Lim Tak Kuasa Menahan Tangis

JawaPos.com – Lagu “Can’t We?” milik mendiang Wheesung curi perhatian setelah dibawakan oleh seorang peserta berusia 15 tahun dalam program Our Ballad 2.

Penampilan tersebut bukan hanya mendapatkan pujian karena kemampuan vokalnya, tetapi juga membawa kembali kenangan tentang sosok Wheesung yang dikenal sebagai salah satu penyanyi R&B dan ballad berpengaruh di Korea Selatan.

Menurut laporan Allkpop, peserta bernama Heo Chae Min memilih “Can’t We?” untuk babak pertama kompetisi Our Ballad 2. Begitu judul lagu muncul di layar, Jun Hyun Moo langsung mengungkapkan rasa rindunya kepada Wheesung.

Sementara itu, Park Kyung Lim mengenang bagaimana sang penyanyi pernah menciptakan sekaligus menyanyikan sebuah lagu khusus di pernikahannya.

Penampilan Heo Chae Min kemudian membuat suasana semakin emosional. Dengan vokal yang jernih dan penuh penghayatan, peserta muda tersebut mampu membawakan lagu yang dikenal cukup sulit itu dengan caranya sendiri.

Bahkan, sejumlah panelis langsung memberikan respons luar biasa hingga ada yang berdiri dan memberikan tepuk tangan meriah sebelum penampilannya benar-benar berakhir.

Jun Hyun Moo juga menyoroti pengaruh besar Wheesung dalam perkembangan musik Korea. Ia menyebut Wheesung sebagai sosok yang turut mempopulerkan genre R&B di Korea Selatan.

“Can’t We?” sendiri merupakan lagu utama dari album debut Wheesung, Like A Movie, yang dirilis pada 2002 dan menjadi salah satu karya yang melekat kuat dengan perjalanan kariernya.

Wheesung meninggal dunia pada 10 Maret 2025 di kediamannya di Seoul pada usia 43 tahun. Setelah menjalani pemeriksaan forensik, polisi menyatakan tidak menemukan tanda-tanda aktivitas kriminal, sementara penyebab spesifik kematiannya tidak dipublikasikan.