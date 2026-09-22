Dalam Suka dan Dusta, Rumah Tangga Couple Goals Acha Septriasa-Darius Sinathrya Penuh Misteri

Jawapos.com - Platform pemutaran film streaming iQIYI resmi merilis trailer perdana dari serial Original Indonesia terbarunya yang berjudul ‘Dalam Suka dan Dusta’. Series ini mengangkat realitas di balik citra manis hubungan pasangan couple goals, serial ini memadukan konflik rumah tangga, perselingkuhan, hingga kejutan elemen misteri.

Bekerja sama dengan RRK Pictures dan Unlimited Production, series ini mengikuti kehidupan Duta yang diperankan Darius Sinathrya dan Citra yang diperankan Acha Septriasa. Keduanya digambarkan sebagai pasangan selebriti yang selama ini dikenal memiliki kehidupan rumah tangga harmonis dan menjadi gambaran couple goals di mata publik.

Namun, citra tersebut ternyata tidak sepenuhnya menggambarkan kehidupan mereka. Di balik sorotan publik, Duta dan Citra justru menghadapi berbagai persoalan, mulai dari kebohongan hingga perselingkuhan yang perlahan menguji hubungan keduanya.

Trailer yang dirilis iQIYI memperlihatkan keretakan rumah tangga Duta dan Citra. Keduanya berusaha mempertahankan keutuhan keluarga sekaligus menjaga reputasi di hadapan publik. Dalam situasi tersebut, muncul sebuah pilihan yang tidak biasa, yakni menjalani open marriage. Keoutusan tersebut akan menjadikan tanda tanya untuk penonton dan keputusan tersebut menjadi awal dari persoalan baru. Alih-alih menyelesaikan masalah, kesepakatan tersebut justru berpotensi membuka lebih banyak konflik dalam hubungan mereka.

“Dibandingkan kisah perselingkuhan pada umumnya, iQIYI Original Dalam Suka dan Dusta terasa berbeda karena hadir dengan cerita yang lebih kompleks, menggabungkan sorotan dunia selebriti, drama rumah tangga, hingga elemen misteri yang cukup kental,” ujar Ikhsan Sasmita, Head of Original Content Indonesia iQIYI.

Keretakan Rumah Tangga di Balik Cinta Sempurna

Dalam Suka dan Dusta membawa dua sisi cerita yang menjadi bagian penting dalam konflik para tokohnya. Di satu sisi, series ini memperlihatkan kehidupan pasangan selebriti yang harus mempertahankan citra harmonis di tengah sorotan publik.

Ekspektasi masyarakat membuat Duta dan Citra berusaha mempertahankan kesan bahagia meski hubungan mereka mulai mengalami keretakan. Di sisi lain, persoalan perselingkuhan dan kesepakatan open marriage membawa hubungan keduanya ke dalam situasi yang semakin rumit.

Konflik semakin berkembang ketika Duta diam-diam menjalin hubungan dengan Vania yang diperankan Shania Gracia. Sementara itu, Citra mulai dekat dengan Denis, karakter yang diperankan Ciccio Manassero.