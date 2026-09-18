Seyoung Debut di The Show Lewat Single Perdana “Don’t Change” 

JawaPos.com – Seyoung mulai langkahnya sebagai solois melalui panggung SBS M “The Show” pada 15 September. Dalam penampilan debut tersebut, ia membawakan single perdana bertajuk “Don’t Change”, sekaligus memperkenalkan warna musik dan gaya panggungnya kepada publik.
“Don’t Change” merupakan lagu yang menghadirkan kolaborasi dengan rapper Asia-Amerika $tupid Young. Lagu tersebut diproduksi oleh Lalo Styles, produser yang telah meraih nominasi Grammy. Perpaduan vokal Seyoung dengan elemen rap membuat lagu debutnya memiliki nuansa yang berbeda.
$tupid Young dijadwalkan hadir secara langsung dalam panggung “The Show”. Namun, karena benturan jadwal, ia tidak dapat tampil bersama Seyoung.
Bagian rapnya kemudian dibawakan oleh Joy, seorang rapper sekaligus model yang mengambil alih verse tersebut dalam penampilan debut Seyoung.
Menurut laporan allkpop, Seyoung sebelumnya menjalani pelatihan di 1Million Dance Studio. Latar belakang tersebut turut terlihat dalam koreografi “Don’t Change” yang menonjolkan kemampuan dance-nya. Dalam debut panggung ini, Seyoung juga membawakan bagian vokalnya secara langsung, memperlihatkan kemampuannya sebagai performer.
Selain memulai aktivitas solonya, Seyoung juga telah menandatangani kontrak dengan label Amerika Serikat Empire dan Blvd Live TV.
Single “Don’t Change” sendiri didistribusikan melalui Empire Distribution, menandai langkah awal Seyoung dalam memperkenalkan musiknya tidak hanya di Korea, tetapi juga ke pasar internasional.
Melalui “Don’t Change”, Seyoung kini membuka babak baru dalam perjalanan musiknya. Debut di “The Show” menjadi panggung penting untuk memperkenalkan identitasnya sebagai solois, sementara kolaborasi dengan nama-nama dari industri musik internasional turut memberikan warna tersendiri pada rilisan perdananya.
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Jawa Pos
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