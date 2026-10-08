Dengan ‘LOUDER,’untuk Kali Pertama CRAVITY Raih Kemenangan di Acara Musik ‘The Show’

JawaPos.com – Berada dibawah naungan agensi Starship Entertainment, boygrup CRAVITY kini berhasil memenangkan trofi acara musik pertama dengan karyanya, LOUDER.

Dilansir dari Soompi, Rabu (7/10), menjadi lagu utama baru mereka, LOUDER, nampaknya mencuri seluruh penggemar yang mendukung

Tepatnya pada episode The Show tanggal 6 Oktober, para kandidat untuk posisi pertama adalah Drop That! dari CLOSE YOUR EYES, LOUDER dari CRAVITY, dan Say Yes! dari ONEUS.

Dari acara tersebut, CRAVITY akhirnya berhasil meraih kemenangan untuk pertama kalinya dengan perolehan 9.800 poin

Grup ini diketahui dibentuk oleh Starship Entertainment, terdiri dari sembilan anggota yaitu Serim, Allen, Jungmo, Woobin, Wonjin, Minhee, Hyeongjun, Taeyoung, dan Seongmin.

Mereka debut pada 14 April 2020, dengan album mini mereka, Season 1. Hideout: Remember Who We Are dan langsung mendapat perhatian.

Grup ini memiliki julukan yaitu Monster Rookies pada tahun 2020, karena hadir sebagai artis global hingga menarik perhatian penggemar di seluruh dunia.

Mereka menjadi artis pendatang baru pertama tahun 2020 yang debut di Billboard K-pop Hot 100, dan memperoleh banyak penghargaan termasuk New Artist of the Year di Melon Music Awards ke-12.

Kemudian, mereka juga mendapat penghargaan ‘Best of Next’ di Mnet Asian Music Awards 2020, dan ‘Rookie Award’ di Soribada Awards ke-4.