Jung Chaeyeon Perankan 3 Karakter Sekaligus di M: Reboot, Jung Gun Joo Jadi Detektif

JawaPos.com – Drama “M: Reboot” mulai memperlihatkan daya tariknya melalui sesi pembacaan naskah perdana. Drama yang merupakan remake dari serial populer MBC M ini mempertemukan Jung Chaeyeon dan Jung Gun Joo dalam kisah misterius yang melibatkan kepribadian misterius, kasus aneh, serta cahaya hijau yang muncul setiap kali sebuah kejadian berlangsung.

Jung Chaeyeon mendapat tantangan besar karena akan memerankan tiga karakter sekaligus, yakni Marie, Jenny, dan M. Marie merupakan seorang siswi SMA berbakat dalam balet yang dibesarkan oleh ayah seorang politikus dan ibu yang sangat obsesif.

Kehidupannya berubah setelah sosok misterius bernama M muncul di dalam dirinya. Sementara itu, Jenny digambarkan sebagai ahli bedah jenius asal Amerika Serikat yang menyimpan misteri mengenai identitas dan perasaannya.

Peran tiga karakter tersebut menjadi pengalaman baru bagi Jung Chaeyeon sepanjang kariernya. Sang aktris mengaku proyek ini merupakan tantangan yang dapat membantunya berkembang melalui pengalaman baru.

Ia juga penasaran dengan sisi lain dirinya yang mungkin akan ditemukan selama proses syuting dan berharap dapat kembali menyapa penonton dengan versi dirinya yang lebih matang.

Menurut laporan Soompi, Jung Gun Joo akan memerankan Ji Seok, seorang detektif yang menyelidiki berbagai kejadian misterius yang berkaitan dengan Jenny.

Ji Seok merupakan detektif andal dengan kemampuan mengambil keputusan cepat dan keterampilan investigasi yang gigih. Namun, kemunculan cahaya hijau dalam setiap insiden justru memaksanya menghadapi kembali kenangan dari sebuah malam yang terjadi 10 tahun sebelumnya.

M: Reboot menjadi proyek pertama Jung Gun Joo yang menempatkannya sebagai seorang detektif. Ia mengaku antusias menyapa penonton melalui karakter Ji Seok dan tengah berusaha mempersiapkan diri sebaik mungkin.

Sementara itu, hubungan antara Marie, Jenny, dan M akan menjadi salah satu misteri utama yang perlahan terungkap sepanjang cerita.