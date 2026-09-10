Liz IVE Bikin Fans Terkejut, Rilis Special MV ‘Unreal’ untuk Debut Solo

JawaPos.com – Liz IVE, berikan kejutan spesial pada penggemar dengan merilis video musik untuk lagu solonya, “Unreal”.

Video tersebut menjadi momen penting karena menandai pertama kalinya Liz memiliki video musik solo setelah sebelumnya hanya dikenal melalui aktivitasnya bersama IVE.

Special performance clip “Unreal” dirilis melalui YouTube IVE pada 3 September 2026. Menariknya, video tersebut hadir secara mendadak tepat pada pukul 11.21, sebuah waktu yang sengaja dipilih untuk merujuk pada tanggal ulang tahun Liz, yaitu 21 November.

Kejutan tersebut sontak membuat penggemar semakin antusias menyambut proyek solo sang vokalis.

Liz tampil di tengah suasana tepi laut yang menyegarkan dengan nuansa musim panas yang begitu kuat.

Pemandangan terbuka dan atmosfer cerah berpadu dengan penampilannya yang bebas dan penuh energi.

Vokal jernih serta kemampuan Liz mencapai nada-nada tinggi juga menjadi salah satu daya tarik utama dalam video tersebut.

Menurut allkpop, “Unreal” merupakan lagu solo pertama Liz yang sebelumnya dirilis sebagai bagian dari album penuh IVE, REVIVE+.

Album yang dirilis pada Februari 2026 itu memiliki lagu solo untuk masing-masing member sehingga setiap anggota mendapatkan kesempatan untuk menunjukkan karakter dan kemampuan musikal mereka secara lebih personal.