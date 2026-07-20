Liz IVE Nyanyikan OST Spooky in Love, Lagu "Tunnel" Resmi Dirilis 

liz ive (x @chartsive

JawaPos.com – Liz, member IVE, kembali menunjukkan kualitas vokalnya dengan dipercaya sebagai penyanyi pertama untuk soundtrack drama terbaru tvN, Spooky in Love.

Dikutip dari The Chosun, agensi Starship Entertainment mengumumkan bahwa OST Part 1 berjudul "Tunnel" resmi dirilis di berbagai platform musik digital pada 19 Juli.

Tunnel menggambarkan perjalanan emosi seseorang yang terjebak dalam kegelapan, dipenuhi rasa cemas dan kesepian, namun tetap berusaha menemukan secercah harapan di ujung jalan.

Dengan karakter vokalnya yang jernih, lembut, dan penuh penghayatan, Liz diyakini mampu memperkuat atmosfer emosional yang dihadirkan dalam drama.

OST kelima yang dinyanyikan Liz sepanjang kariernya. Sebelumnya, idol kelahiran 2004 tersebut telah beberapa kali berpartisipasi mengisi soundtrack drama dan animasi, memperlihatkan perkembangan musikal yang semakin matang.

Tak heran jika banyak penggemar menantikan apakah ia akan semakin dikenal sebagai salah satu penyanyi OST andalan generasi baru.

Spooky in Love sendiri merupakan drama romansa okultisme yang mengisahkan Cheon Yeo Ri (Park Eun Bin), pewaris konglomerat yang memiliki kemampuan melihat hantu, dan Ma Kang Wook (Yang Jong Seong), seorang jaksa pemberani yang justru sangat takut pada makhluk gaib.

Sebagai adaptasi dari film populer berjudul sama, drama ini telah menarik perhatian bahkan sebelum penayangannya.

Liz juga terus memperluas warna musiknya bersama IVE. Pada Februari lalu, ia merilis lagu solo "Unreal" dalam album penuh kedua IVE, REVIVE+, yang semakin menegaskan kemampuan vokalnya sebagai penyanyi solo maupun anggota grup.

Sementara itu, IVE tengah menjalani tur dunia kedua berjudul SHOW WHAT I AM. Setelah sukses menggelar konser di Kyocera Dome Osaka dan Tokyo Dome dengan total sekitar 127 ribu penonton, grup ini akan melanjutkan rangkaian tur Amerika Utara mulai dari Toronto, kemudian menyambangi Montreal, Newark, Austin, Los Angeles, Oakland, Seattle, hingga Vancouver.