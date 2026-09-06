Perankan Influencer Penuh Rahasia, Kim Hye-soo Akui Banyak Belajar dari It's Not a Matter Now 

kim hye soo (dispatch)

JawaPos.com – Serial Play, It's Not a Matter Now menayangkan episode terakhirnya pada 4 September. Drama ini menghadirkan kisah pasangan influencer dan pasangan dokter yang tinggal bertetangga, tetapi kehidupan mereka berubah setelah terjerat sebuah rahasia besar yang membuat konflik rumah tangga berkembang semakin rumit.

Kim Hye-soo memerankan Park Kyung-hee, seorang perempuan yang berhasil keluar dari kehidupan sulit hingga menjadi influencer dengan jutaan pengikut.

Di balik kehidupan glamor yang ia tampilkan kepada publik, Kyung-hee menyimpan kecemasan, rasa tidak aman, serta berbagai rahasia yang perlahan mengancam kehidupannya.

Penampilan Kim Hye-soo menjadi salah satu daya tarik utama karena ia mampu memperlihatkan dua sisi Kyung-hee secara bersamaan.

Sikap elegan dan formal ketika berada di depan publik dapat berubah menjadi lebih kasar dan spontan dalam situasi tertentu.

Karakter tersebut juga diperkuat lewat pilihan busana berani, gaya rambut hippie perm yang bervolume, serta dominasi warna burgundy yang menggambarkan kegelisahan dan ketegangan.

Dilansir Dispatch, Kim Hye-soo menyebut adegan yang paling membekas baginya adalah momen pada episode 7 ketika seluruh karakter berkumpul.

Menurutnya, adegan tersebut menarik bukan hanya dari sudut pandang akting, tetapi juga ketika dirinya menyaksikannya sebagai penonton karena berbagai karakter dapat terlihat secara bersamaan.

It's Not a Matter Now juga menjadi proyek yang memberinya ruang untuk kembali mengeksplorasi kemampuan sebagai aktris.

Ia mengaku banyak mempertanyakan sejauh mana dirinya dapat melakukan sesuatu yang baru sekaligus berani melepaskan batas-batas tertentu dalam memainkan karakter.

Setelah perjalanan Park Kyung-hee berakhir, Kim Hye-soo merasa drama tersebut meninggalkan pengalaman berharga dalam kariernya.

Ia menilai proyek ini membuatnya menemukan sisi lain dari dirinya sebagai seorang aktor, sekaligus menjadi kesempatan untuk terus berkembang melalui karakter yang berbeda dari peran-peran sebelumnya.