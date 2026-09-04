“Let’s Do Love” Jadi Bukti Eksplorasi Musik Nam Gyu-ri sebagai Solois

JawaPos.com – Nam Gyu-ri menunjukkan sisi musikalnya melalui digital album terbaru berjudul “Let’s Do Love”. Album tersebut dijadwalkan dirilis di berbagai platform musik pada 6 September.

Kali ini, Nam Gyu-ri tidak hanya mengandalkan karakter vokalnya yang manis, tetapi juga memperlihatkan kemampuan bernyanyi dengan warna yang jauh lebih beragam.

“Let’s Do Love” akan hadir dalam dua bagian, yakni Part 1 dan Part 2. Menariknya, satu melodi yang sama diolah menjadi dua konsep yang benar-benar berbeda.

Part 1 membawa atmosfer feminin dan penuh kelembutan dengan vokal Nam Gyu-ri yang terdengar halus dan emosional. Sementara itu, Part 2 memberikan kejutan lewat karakter vokal yang lebih kuat, soulful, dan penuh tenaga.

Perbedaan tersebut menjadi daya tarik utama album baru Nam Gyu-ri. Pada Part 2, ia juga menggandeng pemain biola Korn sebagai featuring artist.

Alunan biola yang megah sekaligus menyayat berpadu dengan vokal Nam Gyu-ri, menciptakan atmosfer dramatis yang membuat lagu terasa semakin emosional.

Menurut laporan Dispatch, Nam Gyu-ri mengatakan dirinya ingin terus menjalankan aktivitas sebagai solois secara konsisten sekaligus memperlihatkan musik yang semakin matang.

Ia juga bertekad menunjukkan lebih banyak sisi dirinya sebagai seorang artis melalui karya-karya mendatang.

Di tengah persiapan aktivitas solonya, Nam Gyu-ri juga baru saja kembali tampil bersama SeeYa dalam formasi lengkap. Grup tersebut menggelar konser nasional bertajuk “2026 SeeYa 20th Anniversary National Concert: The Fan” di Seoul pada 29–30 Agustus.