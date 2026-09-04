Logo JawaPos
HomeMusic & Movie
Author avatar - Image
Leni Setya Wati
Jumat, 4 September 2026 | 22.38 WIB

Kwon Yu-ri Resmi Tinggalkan SM, Ungkap Pesan Menyentuh Setelah 25 Tahun 

Kwon yu ri (x @theseoulstory)

JawaPos.com – Kwon Yu-ri akhirnya mengucapkan salam perpisahan kepada SM Entertainment setelah perjalanan panjang selama 25 tahun.

Menurut laporan OSEN, member Girls' Generation tersebut membagikan sejumlah foto melalui media sosial pada 2 September, memperlihatkan momen ketika dirinya berpamitan kepada para karyawan agensi yang telah menjadi bagian besar dalam perjalanan kariernya.

Dalam unggahan tersebut, Kwon Yu-ri terlihat menyiapkan makanan ringan untuk para karyawan sekaligus memberikan tanda tangan. Ia beberapa kali tersenyum cerah, tetapi juga berpose seolah sedang menahan tangis.

Salah satu foto perpisahan bahkan menampilkan pesan, “Terima kasih telah membesarkanku selama 24 tahun. Semuanya, berbahagialah. Aku mencintaimu, SM.”

Rasa haru semakin terasa ketika Kwon Yu-ri menandai akun media sosial SM Entertainment dengan tulisan “I loved you”. Ia juga terlihat meneteskan air mata saat meninggalkan perusahaan.

Melalui unggahannya, Yuri mengenang bagaimana dirinya bergabung sebagai trainee pada 2001 dan menghabiskan seperempat abad bersama SM Entertainment.

SM Entertainment sebelumnya mengumumkan pada 31 Juli bahwa mereka dan Kwon Yu-ri telah sepakat mengakhiri perjalanan kerja sama setelah melakukan diskusi mendalam.

Kontrak eksklusif tersebut resmi berakhir pada 31 Agustus. Selama berada di bawah SM, Yuri debut bersama Girls' Generation pada 2007 dan berkembang tidak hanya sebagai idol, tetapi juga sebagai aktris.

Selain aktivitas bersama Girls' Generation, Kwon Yu-ri telah memperluas kariernya melalui berbagai drama, film, hingga pertunjukan teater.

Belakangan ini, ia juga kembali menjadi sorotan setelah membentuk unit Girls' Generation-Hyorisin bersama Hyoyeon dan Sooyoung, memperlihatkan bahwa perjalanan musiknya masih terus berlanjut.

Perpisahan tersebut menjadi akhir dari sebuah era panjang antara Kwon Yu-ri dan SM Entertainment. Meski tak lagi berada di bawah agensi yang sama, pesan “We will meet again with smiles” yang disampaikannya menunjukkan bahwa hubungan emosional dengan perusahaan dan orang-orang yang mendampinginya selama bertahun-tahun tetap menjadi kenangan berharga.

 
 

Editor: Setyo Adi Nugroho
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
HYBE, SM, JYP dan YG Rencanakan Festival Musik Bersama yang Disebut Akan Menyaingi Coachella - Image
Music & Movie

HYBE, SM, JYP dan YG Rencanakan Festival Musik Bersama yang Disebut Akan Menyaingi Coachella

Senin, 20 April 2026 | 00.02 WIB

20 Tahun di SM, Kai EXO Kenang Masa Trainee dan Akui Masih Gugup Saat Evaluasi Latihan - Image
Entertainment

20 Tahun di SM, Kai EXO Kenang Masa Trainee dan Akui Masih Gugup Saat Evaluasi Latihan

Kamis, 5 Maret 2026 | 19.54 WIB

Terpopuler

Foto Terakhir Kebersamaan Anthony Xie dengan Audi Marissa Usai Digugat Cerai - Image
1

Foto Terakhir Kebersamaan Anthony Xie dengan Audi Marissa Usai Digugat Cerai

2

Prediksi Skor Udinese vs Venezia di Coppa Italia: Sang Zebra Kecil Berpeluang Menang di Friuli!

3

Prediksi Skor Palermo vs Mantova di Coppa Italia: Rosanero Siap Libas Tim Tamu di Renzo Barbera

4

Kasus Penipuan Rp 3,5 Miliar Dihentikan Usai Ruben Onsu Berdamai dengan Pelapor

5

Weton Satrio Wibowo: 5 Weton Pembawa Rezeki, Karisma, dan Kehormatan Menurut Primbon Jawa

6

Manajemen Buka Suara Usai Ikang Fawzi Dikabarkan Menikah Lagi

7

Obligasi Danantara: Dana Murah Pembangunan yang Rentan TPPU?

8

35 Santri Keracunan MBG Masih Dirawat di RS Siti Hajar Sidoarjo

9

Prediksi Skor Laos U-20 vs Timnas Indonesia U-20: Garuda Muda Berpeluang Pesta Gol!

10

Prediksi Sassuolo vs Frosinone di Coppa Italia 2026/2027: Jay Idzes Cs Menang Susah Payah

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore