Kwon Yu-ri Resmi Tinggalkan SM, Ungkap Pesan Menyentuh Setelah 25 Tahun 

Kwon yu ri (x @theseoulstory)

JawaPos.com – Kwon Yu-ri akhirnya mengucapkan salam perpisahan kepada SM Entertainment setelah perjalanan panjang selama 25 tahun.

Menurut laporan OSEN, member Girls' Generation tersebut membagikan sejumlah foto melalui media sosial pada 2 September, memperlihatkan momen ketika dirinya berpamitan kepada para karyawan agensi yang telah menjadi bagian besar dalam perjalanan kariernya.

Dalam unggahan tersebut, Kwon Yu-ri terlihat menyiapkan makanan ringan untuk para karyawan sekaligus memberikan tanda tangan. Ia beberapa kali tersenyum cerah, tetapi juga berpose seolah sedang menahan tangis.

Salah satu foto perpisahan bahkan menampilkan pesan, “Terima kasih telah membesarkanku selama 24 tahun. Semuanya, berbahagialah. Aku mencintaimu, SM.”

Rasa haru semakin terasa ketika Kwon Yu-ri menandai akun media sosial SM Entertainment dengan tulisan “I loved you”. Ia juga terlihat meneteskan air mata saat meninggalkan perusahaan.

Melalui unggahannya, Yuri mengenang bagaimana dirinya bergabung sebagai trainee pada 2001 dan menghabiskan seperempat abad bersama SM Entertainment.

SM Entertainment sebelumnya mengumumkan pada 31 Juli bahwa mereka dan Kwon Yu-ri telah sepakat mengakhiri perjalanan kerja sama setelah melakukan diskusi mendalam.

Kontrak eksklusif tersebut resmi berakhir pada 31 Agustus. Selama berada di bawah SM, Yuri debut bersama Girls' Generation pada 2007 dan berkembang tidak hanya sebagai idol, tetapi juga sebagai aktris.

Selain aktivitas bersama Girls' Generation, Kwon Yu-ri telah memperluas kariernya melalui berbagai drama, film, hingga pertunjukan teater.

Belakangan ini, ia juga kembali menjadi sorotan setelah membentuk unit Girls' Generation-Hyorisin bersama Hyoyeon dan Sooyoung, memperlihatkan bahwa perjalanan musiknya masih terus berlanjut.