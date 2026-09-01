'Your Honor' Tembus No. 1 Netflix Korea, Dua Tahun Setelah Tamat 

Your honor (x @dispatch)

JawaPos.com – Drama thriller Your Honor kembali menjadi sorotan setelah tersedia di Netflix sejak 20 Agustus.

Menurut laporan Dispatch, hanya tujuh hari setelah masuk layanan streaming tersebut, drama ini langsung menempati posisi pertama dalam daftar South Korea's Top 10 Series Today pada 26 Agustus. Popularitasnya bahkan berlanjut hingga hari berikutnya dengan tetap mempertahankan posisi puncak.

Pencapaian tersebut terasa semakin menarik karena Your Honor telah menyelesaikan penayangannya sekitar dua tahun sebelumnya.

Drama ini pertama kali ditayangkan melalui ENA pada Agustus 2024, sementara tayangan ulangnya saat itu hanya tersedia secara eksklusif melalui Genie TV.

Kehadirannya kembali di Netflix membuka akses yang lebih luas bagi penonton baru sekaligus memberi kesempatan bagi penggemar lama untuk menyaksikan kembali ceritanya.

Pada awal penayangan, Your Honor sempat memulai perjalanan dengan rating di kisaran 1 persen. Namun, performa para pemain seperti Son Hyun-joo, Kim Myung-min, Kim Do-hoon, dan Heo Nam-jun berhasil membuat cerita semakin menggigit hingga ratingnya meningkat dan mencapai sekitar 6 persen.

Intensitas konflik serta akting para pemeran menjadi salah satu kekuatan utama yang membuat drama tersebut kembali menemukan penontonnya.

Kesuksesan di Netflix juga mendapat sambutan emosional dari sutradara Yoo Jong-sun. Ia mengungkapkan rasa bahagianya setelah drama yang telah berusia dua tahun kembali menduduki posisi teratas.

Sang sutradara bahkan bercanda bahwa ini merupakan pengalaman paling mendebarkan baginya berada di posisi “Top 10” sejak era Gayo Top 10. Ia juga menyampaikan apresiasi kepada para aktor, penulis, staf produksi, dan seluruh penonton yang membuat karya tersebut kembali mendapat perhatian.

Your Honor merupakan drama bergenre thriller yang menghadirkan pertarungan moral sekaligus kekuasaan. Ceritanya berpusat pada seorang hakim yang berusaha menutupi kasus pembunuhan yang dilakukan putranya, sementara seorang bos kriminal terus memburu sosok yang diyakini bertanggung jawab atas kematian anaknya. Dua ayah dengan cara berbeda tersebut kemudian terjebak dalam konflik yang semakin sulit dikendalikan.

Dengan kembali menduduki posisi pertama Netflix Korea dua tahun setelah tamat, Your Honor membuktikan bahwa sebuah drama tidak selalu kehilangan daya tarik setelah masa tayangnya berakhir.