ONEUS Siapkan World Tour 'FULL MOON', Ini Daftar Kota yang Akan Disambangi

Poster world tour oneus (x @official_oneus)
JawaPos.com – ONEUS kembali membawa kabar menggembirakan bagi para penggemarnya di berbagai belahan dunia.
Menurut laporan Soompi, grup tersebut telah mengumumkan jadwal serta sejumlah kota yang akan menjadi tujuan tur dunia terbaru mereka bertajuk 'FULL MOON'.
Tur ini menjadi kesempatan bagi ONEUS untuk kembali bertemu secara langsung dengan para penggemar internasional.
Melalui poster resmi yang dibagikan pada 26 Agustus, ONEUS mengungkap rangkaian lokasi dan tanggal pertunjukan.
Tur 'FULL MOON' akan dimulai di Seoul pada 10 dan 11 Oktober, sebelum berlanjut ke berbagai kota di Amerika Utara dan Eropa.
Pengumuman tersebut langsung meningkatkan antusiasme TO MOON yang telah menantikan kesempatan melihat penampilan ONEUS secara langsung.
Setelah membuka tur di Korea Selatan, ONEUS dijadwalkan menyambangi sejumlah kota di Amerika Serikat dan Kanada. Perjalanan tersebut kemudian dilanjutkan ke beberapa kota di Eropa.
Rangkaian tur ini menunjukkan cakupan global ONEUS yang semakin luas sekaligus menjadi bagian penting dari aktivitas grup pada 2026.
Tur 'FULL MOON' juga diperkirakan menghadirkan penampilan yang memadukan lagu-lagu populer ONEUS dengan karya terbaru mereka.
Dengan karakter panggung yang kuat dan konsep visual yang khas, konser ini diharapkan memberikan pengalaman berbeda bagi para penggemar di setiap kota yang disambangi.
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Jawa Pos
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