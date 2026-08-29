Suara Ahn Yu-jin dan Jang Won-young Muncul di Teaser IVE, Ada Apa dengan Logo 'Annyeong'?

ahn yu jin dan jang won young (dispatch)
JawaPos.com – IVE kembali membuat penggemar penasaran lewat sebuah teaser misterius yang dirilis di media sosial pada 25 Agustus.
Menurut laporan Dispatch, video tersebut menampilkan suara Ahn Yu-jin dan Jang Won-young yang mengucapkan sapaan “Hello”.
Di tengah suasana penuh teka-teki, tampak pula sebuah tangan yang sedang memegang gagang telepon bergaya retro.
Menariknya, teaser tersebut tidak memperlihatkan wajah Ahn Yu-jin maupun Jang Won-young.
Sebagai gantinya, muncul logo bertuliskan “Annyeong”, yang diyakini terinspirasi dari julukan “Annyeongz” yang digunakan penggemar untuk menyebut keduanya.
Kemunculan logo tersebut sontak memunculkan rasa penasaran mengenai kejutan yang tengah disiapkan.
Keduanya sendiri sedang menunjukkan perkembangan karier yang semakin luas di luar aktivitas grup.
Ahn Yu-jin baru-baru ini meraih Popular OST Award di ajang 5th Blue Dragon Awards. Ia juga konsisten tampil sebagai MC dalam berbagai acara musik besar, termasuk Gayo Daejeon, yang semakin memperkuat kemampuannya sebagai pembawa acara.
Sementara itu, Jang Won-young membuktikan kemampuan bermusiknya dengan ikut menulis lirik untuk sejumlah lagu IVE, seperti “Attitude”, “XOXG”, dan “Bang Bang”.
Ia juga dikenal memiliki kemampuan membawakan acara yang stabil setelah dipercaya menjadi MC di berbagai acara penghargaan besar, termasuk Gayo Daejeon.
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Jawa Pos
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