Suara Ahn Yu-jin dan Jang Won-young Muncul di Teaser IVE, Ada Apa dengan 'Annyeong'?

Jang won young (x @soompi))
JawaPos.com – IVE kembali memancing rasa penasaran penggemar melalui sebuah teaser misterius yang dirilis di media sosial pada 25 Agustus.
Menurut laporan Dispatch, video tersebut menampilkan suara Ahn Yu-jin dan Jang Won-young yang mengucapkan sapaan “Hello”.
Uniknya, wajah kedua idol tersebut sama sekali tidak diperlihatkan dan hanya tampak sebuah tangan yang sedang memegang gagang telepon bergaya retro.
Petunjuk lain yang langsung mencuri perhatian adalah kemunculan logo bertuliskan “Annyeong”. Logo tersebut diduga berkaitan dengan julukan “Annyeongz”, sebutan yang digunakan penggemar untuk menyebut Ahn Yu-jin dan Jang Won-young secara bersamaan.
Kehadiran petunjuk sederhana itu justru membuat spekulasi mengenai proyek terbaru keduanya semakin ramai.
Di tengah teka-teki tersebut, Ahn Yu-jin terus menunjukkan eksistensinya di berbagai bidang.
Ia baru-baru ini meraih Popular OST Award dalam ajang 5th Blue Dragon Awards. Selain aktivitas musik bersama IVE, Ahn Yu-jin juga konsisten dipercaya sebagai MC dalam berbagai acara besar, termasuk Gayo Daejeon, membuktikan kemampuannya sebagai entertainer serbabisa.
Jang Won-young juga tidak kalah aktif. Ia membuktikan kemampuan dalam bermusik dengan berpartisipasi menulis lirik untuk sejumlah lagu representatif IVE, seperti “Attitude”, “XOXG”, dan “Bang Bang”.
Kemampuan membawakan acara pun semakin diakui setelah ia tampil sebagai MC dalam berbagai acara penghargaan dan festival musik besar, termasuk Gayo Daechukje.
Sementara itu, IVE saat ini tengah menjalani tur dunia kedua bertajuk “Show What I Am”.
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Jawa Pos
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