Usai Jalankan Aktivitas Bersama (G)I-DLE, Soyeon Bersiap Rilis Musik Solo Terbaru



JawaPos.com – Soyeon (G)I-DLE bersiap menyapa kembali penggemar melalui aktivitas solonya. Berdasarkan laporan Soompi, sang rapper dan leader grup tersebut dijadwalkan melakukan comeback solo pada September 2026.

Kabar ini tentu menarik perhatian karena Soyeon dikenal sebagai salah satu idol yang aktif terlibat dalam proses kreatif musiknya sendiri.

Comeback tersebut akan menjadi kesempatan bagi Soyeon untuk kembali memperlihatkan warna musik personalnya di luar aktivitas bersama (G)I-DLE.

Kemampuan menulis lagu, memproduksi musik, sekaligus membangun konsep menjadi kekuatan yang selama ini melekat pada dirinya. Karena itu, proyek solo terbaru ini diprediksi menghadirkan karakter musikal yang kuat dan berbeda dari karya grup.

Soyeon sebelumnya telah menunjukkan kemampuannya sebagai solois melalui sejumlah rilisan. Ia dikenal tidak hanya sebagai rapper dengan gaya khas, tetapi juga sebagai sosok yang berperan besar dalam menentukan identitas musik (G)I-DLE. Setiap proyek solonya pun kerap menjadi ruang bagi Soyeon untuk mengeksplorasi ide serta sisi artistik yang lebih personal.

Rencana comeback pada September juga menambah daftar aktivitas musik menarik yang akan meramaikan industri K-pop menjelang penghujung tahun.

Meski detail mengenai judul lagu, konsep, jumlah lagu, dan tanggal perilisan belum diungkap secara lengkap, kabar kembalinya Soyeon sebagai solois sudah cukup untuk memicu antusiasme penggemar.

Bagi para penggemar, proyek ini menjadi momen untuk melihat kembali kekuatan Soyeon ketika berdiri sebagai artis solo. Dengan pengalaman panjang di balik layar dan karakter vokal-rap yang kuat, ia memiliki ruang luas untuk menghadirkan sesuatu yang lebih eksperimental sekaligus personal.