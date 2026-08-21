WayV Catat Prestasi Setelah Total Penjualan Album Melampaui 2,5 Juta Kopi di Hanteo

JawaPos.com – WayV kembali mencatat prestasi dalam perjalanan kariernya setelah total penjualan seluruh album mereka di Hanteo melampaui 2,5 juta kopi.

Dikutip dari akun Instagram @harakarsa pada Kamis (20/8), Capaian tersebut dihitung berdasarkan akumulasi penjualan dari berbagai rilisan yang telah dirilis WayV hingga saat ini.

Rekor ini sekaligus mencerminkan konsistensi dukungan penggemar terhadap karya dan aktivitas musik grup asal Tiongkok tersebut di industri K-Pop.

Pencapaian lebih dari 2,5 juta penjualan album semakin memperkuat posisi WayV sebagai salah satu grup dengan basis penggemar yang solid.

Pertumbuhan penjualan dari berbagai rilisan menunjukkan bahwa karya WayV mampu mempertahankan perhatian pendengar di tengah persaingan industri musik Korea Selatan.

Dukungan penggemar dari berbagai negara juga menjadi salah satu faktor penting yang mendorong peningkatan penjualan album mereka.

Keberhasilan WayV tersebut turut memperlihatkan besarnya peran fandom dalam menggerakkan aktivitas ekonomi di industri musik.

Penjualan album tidak hanya memberikan kontribusi terhadap perkembangan karier artis, tetapi juga melibatkan berbagai sektor, mulai dari produksi, distribusi, pemasaran, hingga pekerjaan pendukung lainnya.

Kondisi ini menunjukkan bahwa industri musik dapat menjadi bagian penting dalam perkembangan ekonomi kreatif secara global.