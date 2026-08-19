Comeback WayV ‘Vision Wings' Hadirkan Perpaduan Budaya Timur dan Genre Musik Hip-Hop

JawaPos.com – WayV kembali dengan mini album kedelapan bertajuk Vision Wings yang memadukan keindahan musik Timur dengan kekuatan genre hip-hop.

Dilansir dari laman The Chosun Daily pada Selasa (18/8), Album Vision Wings WayV berisi tujuh lagu yang dirilis pada 10 Agustus bersama musik video di berbagai platform musik.

Comeback ini menjadi rilisan pertama WayV setelah delapan bulan sejak album spesial musim dingin ‘Eternal White' dirilis pada Desember tahun lalu.

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Vision Wings mengangkat sejumlah homofon dalam bahasa Mandarin yang berarti layang-layang bermakna kelengkapan dari segala permulaan pada hal keinginan dan menggambarkan surga.

Lagu utama ‘Vision Wings' memadukan melodi guzheng tradisional dengan produksi berbasis irama jungle yang memberikan warna hip-hop modern.

Melalui metafora layang-layang yang mampu terbang tinggi di tengah badai, lagu tersebut menggambarkan tekad kuat dan semangat untuk terus bergerak maju.

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Video musik ‘Vision Wings’ semakin memperkuat konsep perpaduan budaya Timur dan hip-hop melalui dominasi warna merah serta visual yang terinspirasi dari film seni bela diri Tiongkok klasik.

Penampilan para anggota sebagai prajurit, koreografi dinamis, dan elemen bela diri membuat visual tersebut selaras dengan karakter musik yang kuat dan energik.