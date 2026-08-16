Dino SEVENTEEN Buktikan Diri sebagai All-Rounder Lewat Karakter Picheolin

dino (x @just_svtph)

JawaPos.com – Dino SEVENTEEN memperlihatkan luasnya kemampuan sebagai seorang entertainer melalui karakter alter egonya, Picheolin.

Bukan hanya tampil di atas panggung musik, Dino juga aktif menyapa The Chosun, berbagai program variety dengan karakter yang berbeda-beda.

Menurut laporan OSEN, pada 7 Agustus Dino tampil di KBS2 Music Bank membawakan “Nolabose (prod. Hitchhiker)” dan “Jeongmal (prod. Lee Hyun-do of DEUX)” sebagai Picheolin.

Di atas panggung, Dino menunjukkan kemampuan beradaptasi dengan dua genre yang berbeda. “Nolabose” menghadirkan warna EDM trap dengan beat intens yang diimbangi penampilan energik Dino, sedangkan “Jeongmal” membawa nuansa new jack swing yang memberikan atmosfer berbeda.

Dino mampu menyesuaikan gaya vokal, gerakan, dan ekspresinya dengan karakter masing-masing lagu sehingga dua penampilan tersebut memperlihatkan fleksibilitasnya sebagai performer.

Tak hanya panggung musik, sisi lain Dino juga muncul dalam berbagai program hiburan. Pada hari yang sama, ia tampil berturut-turut di program web variety “Jipdaesung,” “Cellphone KODE,” dan “Matchun Takani.”

The Chosun menyoroti bagaimana Dino dapat berganti peran dengan luwes, mulai dari sosok maknae yang penuh energi hingga figur senior yang menunjukkan kemampuan membawakan acara dengan ramah dan terampil. Kebebasan tersebut membuat Picheolin tidak terasa sebagai karakter satu dimensi.

Menariknya, Picheolin lahir dari keberanian Dino untuk mencoba sesuatu yang berbeda. Dalam Jipdaesung, Dino mengungkapkan bahwa ia ingin membuat album yang dapat dinikmati berbagai generasi melalui Picheolin.

Ia juga menyebut dirinya menyukai tantangan dan berharap musik Picheolin dapat menciptakan sinergi dengan sosok “Dino” sebagai karakter utamanya. Langkah tersebut sekaligus menjadikan Dino salah satu idol K-Pop yang berani membawa karakter alter ego ke dalam proyek musiknya.

Eksplorasi Picheolin juga ikut mendorong popularitas lagu-lagu terbaru Dino. “Nolabose” mulai mendapatkan perhatian melalui platform video pendek seperti Instagram Trending Audio dan YouTube Daily Shorts Popular Songs.

Gerakan yang dikenal sebagai “jegichagi dance”, ketika kaki digerakkan mengikuti bagian chorus, turut menjadi tantangan yang membantu lagu tersebut menyebar lebih luas.

Sementara itu, lagu “Mitchyeo Mitchyeo” yang dirilis pada 22 Juli masih mempertahankan popularitasnya di jajaran YouTube Daily Popular Music Videos Korea Selatan.

Aktivitas Dino pun masih akan berlanjut dalam beberapa hari ke depan. Ia dijadwalkan membawakan lagu-lagu terbarunya di MBC Show! Music Core pada 8 Agustus dan 2026 SBS Gayo Daejeon Summer pada 9 Agustus.