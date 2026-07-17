Dino SEVENTEEN Bertransformasi Jadi Pi Cheolin, Rilis MV Emosional "There's No Painless Farewell" 

JawaPos.com – Dino SEVENTEEN menunjukkan warna musik yang berbeda melalui alter egonya, Pi Cheolin.

Pada 15 Juli, video musik lagu terbaru berjudul "There's No Painless Farewell (narr. Lee Moon-sae)" resmi dirilis dan langsung menuai antusiasme dari penggemar di berbagai negara.

Lagu bergenre city pop ini menghadirkan melodi piano yang lembut dengan lirik yang menggambarkan luka serta emosi setelah perpisahan.

Dino juga dikabarkan berpartisipasi dalam proses penulisan lirik dan komposisinya.

Kemampuan sang idol sebagai performer sekaligus musisi semakin terlihat lewat vokal emosional yang memperkuat nuansa sendu sepanjang lagu.

Video musiknya mengisahkan Pi Cheolin yang berusaha bangkit dari patah hati dengan menyusuri jalanan kota di malam hari.

Adegan berlari membawa bunga yang kehilangan pemiliknya hingga menari sendirian di bawah lampu jalan menjadi simbol kesepian dan proses penyembuhan.

Keindahan lanskap malam Seoul, termasuk Namsan Park dan Hangang Park, turut memperkaya visual video tersebut.

Daya tarik MV semakin kuat berkat narasi pembuka dari penyanyi legendaris Lee Moon-sae.

Suaranya yang hangat dan penuh emosi menghadirkan suasana layaknya drama radio, sekaligus memperdalam cerita yang ingin disampaikan Pi Cheolin melalui lagu tersebut.

Respons positif pun mengalir dari penggemar global. "There's No Painless Farewell" berhasil menembus tangga lagu iTunes di sembilan negara dan wilayah, termasuk Indonesia, Filipina, serta Jepang.

Banyak penggemar menyebut lagu ini sebagai soundtrack yang sempurna untuk menemani perjalanan malam karena memadukan nuansa nostalgia dan romantisme.

Lagu tersebut menjadi bagian dari mini album "GilBOARD" yang dijadwalkan rilis pada 3 Agustus.

Sebelum album diluncurkan, Pi Cheolin akan lebih dulu memperkenalkan single pra-rilis kedua bertajuk "Crazy Crazy" pada 22 Juli, sekaligus melanjutkan konsep uniknya sebagai "produser pengembara" yang mengubah berbagai kisah kehidupan menjadi karya musik.