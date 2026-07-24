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Leni Setya Wati
Jumat, 24 Juli 2026 | 09.48 WIB

Shuhua (G)I-DLE Debut sebagai Pemeran Utama, Film Happy Days Tembus Festival Film Internasional Toronto

shuhua (x @idlepopbase) - Image

shuhua (x @idlepopbase)

JawaPos.com - Shuhua mencatatkan pencapaian baru dalam karier aktingnya. Cube Entertainment mengumumkan bahwa film Happy Days yang dibintanginya sebagai pemeran utama resmi diundang ke Special Presentations pada Toronto International Film Festival (TIFF) ke-51, salah satu festival film paling bergengsi di dunia.

Toronto International Film Festival merupakan festival film terbesar di Amerika Utara yang tahun ini akan berlangsung pada 10–20 September.

Kategori Special Presentations dikenal sebagai ajang yang menampilkan karya terbaru dari aktor, sutradara, dan sineas ternama dunia, sehingga undangan ini menjadi pencapaian penting bagi Shuhua yang baru menjalani debut sebagai pemeran utama film layar lebar.

Dilansir dari Dispatch, Shuhua mengaku sempat sulit mempercayainya. Ia menyebut kesempatan melangkah ke panggung internasional melalui proyek film pertamanya sebagai sebuah kehormatan besar.

Shuhua juga mengungkapkan rasa syukur kepada seluruh tim produksi yang telah bekerja keras mewujudkan film tersebut.

Shuhua berharap para penonton dapat merasakan emosi yang dibawa karakter Lin Jiaqi, sosok yang ia perankan dalam film.

Menurutnya, kisah yang disampaikan tidak hanya menghibur, tetapi juga mampu menghadirkan empati dan menjadi sumber penghiburan bagi siapa pun yang menyaksikannya.

Ia pun berharap ketulusan seluruh tim dalam menggarap film ini dapat tersampaikan kepada penonton.

Happy Days mengisahkan dua saudara perempuan dengan kepribadian yang bertolak belakang. Kehidupan mereka yang semula berjalan tenang berubah setelah bertemu seekor kucing liar.

Dalam cerita tersebut, Shuhua memerankan Lin Jiaqi, putri bungsu yang ceria, polos, dan membawa warna hangat dalam dinamika keluarga.

Editor: Hanny Suwindari
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