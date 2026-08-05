Maroon 5 Bakal Gelar Konser di JIS Jakarta, 5 Februari 2027

JawaPos.com - Kabar menggembirakan datang bagi para penggemar Maroon 5 di Tanah Air. Band pop-rock asal Amerika Serikat tersebut dipastikan kembali menggelar konser di Jakarta pada awal tahun 2027.

Konser Maroon 5 di Jakarta sebagai bagian dari rangkaian tur konser Love Is Like Tour yang akan berlangsung di sejumlah negara di Asia. Adam Levine bersama personel Maroon 5 lainnya dijadwalkan tampil di Jakarta International Stadium (JIS) pada 5 Februari 2027.

Pengumuman konser ini disampaikan melalui unggahan akun media sosial Maroon 5 dan juga melalui situs resmi mereka. Dalam jadwal yang dirilis, Jakarta menjadi salah satu destinasi utama setelah rangkaian konser beberapa kota di Asia.

Dalam konser tersebut, Maroon 5 diperkirakan akan membawakan sejumlah lagu dari album terbaru mereka, Love Is Like, yang dirilis pada Agustus 2025.

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Album kedelapan tersebut menjadi penerus Jordi (2021) dan lahir dari proses kreatif band selama residensi mereka di Las Vegas pada periode 2023 hingga awal 2025.

Selain memperkenalkan lagu-lagu baru, konser ini juga diyakini akan menghadirkan deretan lagu yang telah menjadi favorit penggemar selama bertahun-tahun. Beberapa lagu yang berpotensi masuk dalam daftar penampilan mereka antara lain This Love, She Will Be Loved, Payphone, Moves Like Jagger, Sugar, hingga Memories.

Konser tersebut menjadi salah satu agenda penting Maroon 5 dalam tur Asia mereka setelah sukses menggelar rangkaian konser di Amerika Utara dan Eropa.

Konser di Jakarta juga menjadi momen spesial karena merupakan kunjungan kelima Maroon 5 ke Indonesia. Sebelumnya, band tersebut telah menyapa para penggemarnya di Tanah Air pada 2011, 2012, 2015, dan terakhir pada 2025.